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الأعداد السابقة للصحيفة

شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

Time منذ ساعتين
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شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة التصنيع الوطنية عن توفر عدد من الوظائف الهندسية والتقنية لديها؛ لحملة الدبلوم فما فوق.

وقالت إن الوظائف للعمل بالشركة في مدينتي الرياض والجبيل، وذلك وفقًا للمسميات الأتية:

الوظائف:

1-محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل):

- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.

- خبرة لا تقل عن 12 سنة في خطط البتروكيماويات وعملية إدارة الجودة الشاملة.

2 -أخصائي أنظمة Basis SAP) الجبيل):

- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.

- شهادات مهنية من (SAP) مثل :Technology Associate ، Administration System أو ما يعادلها

3 -أخصائي أنظمة EBS) الرياض):

- درجة البكالوريوس ويف ّضل درجة الماجستير في تخصص (المالية، علوم الحاسب، نظم

المعلومات الإدارية).

- خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نظام Modules Finance SAP.

- خبرة في المحاسبة المالية.

- خبرة في المحاسبة الإدارية.

4 -أخصائي ميكانيكي ثاني (الجبيل):

- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الميكانيكا).

- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

5 -مشرف ميكانيكي - الورش (الجبيل):

- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الميكانيكا).

- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.

ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 08/05/2020م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.

طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

1 -محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل):

اضغط هنا

2 -أخصائي أنظمة Basis SAP) الجبيل):

اضغط هنا

3 -أخصائي أنظمة EBS) الرياض):

اضغط هنا

4 -أخصائي ميكانيكي ثاني (الجبيل):

اضغط هنا

5 -مشرف ميكانيكي - الورش (الجبيل):

اضغط  هنا

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أحدث التعليقات

هموس
مسكين على العناية المركزة اخذوه
ابو نواف
لعنة الله على اللي اقترح السكسوكه بهذا الشكل.. أحرج خالد عبد الرحمن في أول ظهور له
زائر
هههههههههه عشان قال الصدق تم الهجوم عليه يا بنو فقر .. وانت يا الصرامي نسيت الخرقه حقتك وميداليات الفالح
abdul
التدافع والتطاحن سبب من اسباب انتقال الڤيرسات والامراض المعدية بين الناس. لكن ماشاء الله - كما قالت احدي الدراسات الكاذبة - العرب عندهم مناعة ذاتية خاصة لا توجد عند غير العرب تحميهم من الاصابة بالڤيرس التاجي كما اعلنته جمعية المهندسين الوراثيين الاردنية الشهر الماضي . اللي صدّقوا تلك الدراسة نراهم يتدافعون والكل يبث نفَسَه و بخَره في وجه الآخر، ولسان حالهم يقول : يلَا كلنا صايمين ، وكلنا عندنا الخَلوف وما احد سينقل الڤيرس لأخيه / اخته في الإسلام . يا ابني صحيح اطيب عند الله من ريح المسك، بس ابعدها عليك الله من وجه / انف اخيك او اختك واترك مسافة دائما في عصر كورونا وفي عصر غير كورونا. كن حامل مسك لاخيك / اختك، لا حامل فيرس او بخر.
أبوسطام
الله يكفينا شر الحرائق

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