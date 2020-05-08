شركة التصنيع الوطنية توفر وظائف شاغرة

وقالت إن الوظائف للعمل بالشركة في مدينتي الرياض والجبيل، وذلك وفقًا للمسميات الأتية:
الوظائف:
1-محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل):
- درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية.
- خبرة لا تقل عن 12 سنة في خطط البتروكيماويات وعملية إدارة الجودة الشاملة.
2 -أخصائي أنظمة Basis SAP) الجبيل):
- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسب) أو ما يعادلها.
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال ذات صلة.
- شهادات مهنية من (SAP) مثل :Technology Associate ، Administration System أو ما يعادلها
3 -أخصائي أنظمة EBS) الرياض):
- درجة البكالوريوس ويف ّضل درجة الماجستير في تخصص (المالية، علوم الحاسب، نظم
المعلومات الإدارية).
- خبرة لا تقل عن 10 سنوات منها خبرة لا تقل عن 8 سنوات في نظام Modules Finance SAP.
- خبرة في المحاسبة المالية.
- خبرة في المحاسبة الإدارية.
4 -أخصائي ميكانيكي ثاني (الجبيل):
- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الميكانيكا).
- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
5 -مشرف ميكانيكي - الورش (الجبيل):
- درجة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصص (الميكانيكا).
- لحملة البكالوريوس خبرة لا تقل عن 3 سنوات، ولحملة الدبلوم خبرة لا تقل عن 8 سنوات.
ولفتت إلى أن التقديم ُمتاح الآن بدأ اليوم الجمعة بتاريخ 08/05/2020م وينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب.
طريقة التقديم:
- من خلال الرابط التالي:
1 -محلل أول إدارة الجودة الشاملة (الجبيل):
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2 -أخصائي أنظمة Basis SAP) الجبيل):
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3 -أخصائي أنظمة EBS) الرياض):
اضغط هنا
4 -أخصائي ميكانيكي ثاني (الجبيل):
اضغط هنا
5 -مشرف ميكانيكي - الورش (الجبيل):