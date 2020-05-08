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لحظات إفطار رجال حرس الحدود في جدة (فيديو)

Time منذ 10 ساعات
Views 2067
لحظات إفطار رجال حرس الحدود في جدة (فيديو)

الرياض (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظات إفطار رجال حرس الحدود أثناء متابعتهم عملهم في الميدان بمحافظة جدة.

وتكمن أعمال حرس الحدود المناطة به في حراسة حدود المملكة البرية والبحرية، والموانئ والمرافئ البحرية، ومكافحة التهريب والتسلل من الداخل والخارج، والإنذار المبكر عن أي تحركات غير عادية على خط الحدود أو بالقرب منه، والقيام بعمليات البحث والإنقاذ والإرشاد وتقديم العون للوسائط البحرية والإطفاء البحري.

كما تتمثل أعمال نقاط حرس الحدود أيضاً في إرشاد التائهين بمنطقة الحدود البرية وتقديم العون لهم، ومراقبة كافة من يتواجد بمنطقة الحدود البرية والبحرية للتأكد من مراعاتهم للقواعد والنظم المقررة لذلك، وضبط الأمن داخل الموانئ والمرافئ البحرية والمنافذ البرية، والتعاون مع الجهات الرسمية في نطاق ما تنص عليه الأنظمة المرعية وما تقضي به المصلحة العامة ضمن مهمة حرس الحدود.

ويُضاف إلى مهمتها الأساسية بحفظ حدود الوطن، بالتنسيق والتعاون الكامل مع قوات الأمن الداخلي، والقوات المسلحة، والدوائر الرسمية، في سبيل تحقيق واجباتها على الوجه الأكمل، وضبط الممنوعات والمحرمات والمحظورات والقبض على مهربيها وحائزيها ووسائط نقلها والتفتيش عن الأشياء المهربة والممنوعة.

فيما يقوم رجال حرس الحدود بمكافحة الهجرة غير الشرعية، والجرائم عابرة الحدود، إلى جانب تقديم المساعدة لمرتادي البحر وتطبيق لوائح الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والنزهة، والغوص، والأنشطة البحرية، وكذلك مزاولة الدوريات البرية التابعة لحرس الحدود حالياً بتطبيق منع التجول على شواطئ جدة كاملة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
مهابيل ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني اركسوه ، وباالتفاهم السنع علموه ..
ابو محمد 😎
في مزبن الجاني اركسوه ، وباالتفاهم السنع علموه ..
تركي
ليتيم المجد. كش ملك
حميد المتعاني
الا ستاذ خالدعبدالرحمن فنان كبير وقدير ومتواضع وله كل الاحترام تقديمه للغناء او للتمثيل تعبير عن احساس وشعور وعن الماضي وعن الحاضر من صفاته الجميله واخلاقه الحسنه لك مني كل الاحترام والتقدير يابو نايف

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