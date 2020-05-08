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بالصور.. اندلاع حريق في فناء منزل إثر تسرب غاز بالأحساء
منذ 6 ساعات
1758
2
الأحساء (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، حريقًا اندلع في فناء منزل بسبب تسرب غاز من أسوطانة الغاز.
وتمكن " مدني الأحساء " من إخماد الحريق، دون حدوث إصابات .
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. هذا ثور ماهو خروف ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله ، ربنا يتقبل منا ومنه صالح الاعمال .. آمين ..
محتسب
٢٤ ساعة
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
محتسب
جرب سورة البقرة العبيكان مثلا
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