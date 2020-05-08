نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. اندلاع حريق في فناء منزل إثر تسرب غاز بالأحساء

Time منذ 6 ساعات
Views 1758
Comment 2
بالصور.. اندلاع حريق في فناء منزل إثر تسرب غاز بالأحساء

الأحساء (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، حريقًا اندلع في فناء منزل بسبب تسرب غاز من أسوطانة الغاز.

وتمكن " مدني الأحساء " من إخماد الحريق، دون حدوث إصابات .

 

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. هذا ثور ماهو خروف ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله ، ربنا يتقبل منا ومنه صالح الاعمال .. آمين ..
محتسب
٢٤ ساعة
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
محتسب
جرب سورة البقرة العبيكان مثلا

أخر الأخبار

سامي الجابر: أدواتنا الرياضية تمشي بثبات في اتجاه خلق " قوة ناعمة " (فيديو) 
سامي الجابر: أدواتنا الرياضية تمشي بثبات في اتجاه خلق " قوة ناعمة " (فيديو) 
Time منذ 19 دقيقة Views 1237
وكلاء ملاحيون يخالفون قرارات «موانيء» ويلزمون المستوردين بتأمينات ضخمة
وكلاء ملاحيون يخالفون قرارات «موانيء» ويلزمون المستوردين بتأمينات ضخمة
Time منذ 37 دقيقة Views 1357
ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة بالرياض
ضبط 46 متسولاً من جنسيات متعددة بالرياض
Time منذ 41 دقيقة Views 1278
طواف مؤذن الحرم المكي
طواف مؤذن الحرم المكي
Time منذ 54 دقيقة Views 509
يامن شراله من حلاله عله
يامن شراله من حلاله عله
Time منذ 55 دقيقة Views 751
وفاة طفل بمرض نادر متصل بـ «كورونا»
وفاة طفل بمرض نادر متصل بـ «كورونا»
Time منذ 55 دقيقة Views 479
صينية وآكل غريب
صينية وآكل غريب
Time منذ 55 دقيقة Views 506
شجرة الرقاعه عمرها 650 عام
شجرة الرقاعه عمرها 650 عام
Time منذ 56 دقيقة Views 375
ماجد عبد الله في سهرة جميله مع زملائه الامير فيصل بن عبد الرحمن وفهد الهريفي
ماجد عبد الله في سهرة جميله مع زملائه الامير فيصل بن عبد الرحمن وفهد الهريفي
Time منذ 57 دقيقة Views 660
أسد ينقض على رجل
أسد ينقض على رجل
Time منذ 58 دقيقة Views 480