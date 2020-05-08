بالصور.. اندلاع حريق في فناء منزل إثر تسرب غاز بالأحساء

الأحساء (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بالأحساء، حريقًا اندلع في فناء منزل بسبب تسرب غاز من أسوطانة الغاز.

وتمكن " مدني الأحساء " من إخماد الحريق، دون حدوث إصابات .