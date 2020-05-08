الكاتشب يدمر الكبد ويمد الجسم بالسموم

متابعه_أميرة خالد (صدى):

يميل الكثير منا إلى تناول الكاتشب مع الأطعمة دون النظر إلى الكوارث التي قد تنتج عنه.

ومن جانبه حذر الدكتور شريف حته، استشاري الصحة العامة والطب الوقائي، من الكاتشب، موضحًا أنه يدخل في تصنيعه العديد من المواد الضارة على صحة الإنسان، ومن أبرزها : مركّزات الطماطم، المواد الحافظة، الخل المقطر)

وأكد الدكتور أن الإفراط في تناول الكاتشب، يهدد الإنسان بالعديد من الأضرار، ومن أبرزها، الإصابة بالسمنة والسكري

ويتسبب الكاتشب في تدمير خلايا الكبد، لاحتوائه على نسبة عالية من شراب الذرة عالي الفركتوز، ويؤدي إلى ضعف المناعة

ويؤدي تناول إلى تراكم السموم بالجسم، لاحتوائه على الخل المقطر، الذي يدخل في تركيبه المواد كيميائية ومبيدات سامة.

كما يتسبب في إصاةبة الأطفال بأمراض الجهاز العصبي، كالتوحد، لاحتوائه على مستويات عالية من الزئبق، وهو من المعادن شديدة السمية، والتي تسبب مضاعفات بالمخ، وفقًا لإدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA.