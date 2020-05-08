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ضبط مصنعين للخمور في الرياض

Time منذ 7 ساعات
Views 1640
Comment 2
ضبط مصنعين للخمور في الرياض

سعيد العجل (صدى):
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، العقيد شاكر بن سليمان التويجري أنه وعلى ضوء ما تم رصده من قبل الجهة المختصة بشرطة المنطقة لمقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن الإشارة لاختباء مجموعةٍ من العمالة الوافدة في بطون الأودية وتهيئة مواقع واستغلالها في تصنيع الخمور،

فقد باشرت الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة مهامها بالوقوف على ذلك وتم ضبط مصنعين للخمور بمواقع متفرقة بوادي حنيفة غربي العاصمة الرياض تحتوي على (٦٠) برميل وعدد (١٢٠) قارورة مملوءة بالمسكر (العرق) ومعدات وأدوات تستخدم في التصنيع، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ماشاء الله تبارك الله .. .. هذا ثور ماهو خروف ..
ابو محمد 😎
ماشاء الله ، ربنا يتقبل منا ومنه صالح الاعمال .. آمين ..
محتسب
٢٤ ساعة
ابو محمد 😎
ربنا يريد بنا خير ..
محتسب
جرب سورة البقرة العبيكان مثلا

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