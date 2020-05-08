«فيفا» تتيح خدمة حكم الفيديو المساعد

وكالات (صدى):

أتاحت "فيفا" استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من عدمها للاتحادات المحلية.

واوضخت فيفا بأن المسابقات يمكن استمرارها هذا الموسم دون الـ "VAR".