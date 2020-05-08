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«فيفا» تتيح خدمة حكم الفيديو المساعد
منذ 9 دقائق
1162
وكالات (صدى):
أتاحت "فيفا" استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد من عدمها للاتحادات المحلية.
واوضخت فيفا بأن المسابقات يمكن استمرارها هذا الموسم دون الـ "VAR".
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أحدث التعليقات
ع. س. ع
هههههه صعبة قوية وخرقة وخرنقة وجدار وجريدة وكاتشب ومايونيز وبكوة وبكاية وسمعني صياحك وشخبار الظغط ههههههه
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ع. س. ع
لو رحت فريق العدالة كان افظل لك لكن تدري؟ الله يهني سعيد بسعيدة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههه اقعد عندي وكل برتكان 🍊🍊🍊🍊🍊 الله يسعده
فهد محمد العمري
ياابو فيصل كل الأندية السعودية بما فيها الدرجة الأولى مانسمع اي اخبار عنهم ونادينا الاتحاد كل رئيس يجي في النادي كأنة قاعد في مركاز نشر الاخبار وحكاوي زمان خافو اللة فينا وادو الأمانة
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