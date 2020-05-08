الصحة تسجل 1701 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرياض (صدى):

أعلن الدكتور محمد العبد العالي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، عن تسجيل 1701 حالة مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن من بين الحالات الجديدة المصابة بالفيروس كورونا 13% حالات سجلت فيما بين الإناث، و 87% حالات سجلت فيما بين الذكور.

وأشار إلى أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس بلغ 35432 حالة، بينها 26856 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة، ومعظمها حالات مستقرة ومطمئنة، بينما منها 141 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة.

ولفت إلى أنه تم تسجيل 1322 حالة تعافي جديدة من الفيروس، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 9120 حالة، فيما سجلت 10 وفيات جديدة بالفيروس، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 229 شخصًا .