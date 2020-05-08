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الأعداد السابقة للصحيفة

فيديو تمثيلي يكشف جوانب من حياة الأديب الراحل عبد لعزيز مشري

Time منذ 7 ساعات
Views 1487
Comment 3
فيديو تمثيلي يكشف جوانب من حياة الأديب الراحل عبد لعزيز مشري

أميرة خالد (صدى):
كشف مركز التواصل الحكومي عن جوانب من حياة الأديب الراحل عبد العزيز مشري بالتزامن مع ذكرى وفاته الـ 20 والتي حلت أمس الخميس .

وأوضح فيديو تمثيلي قصير نشأة الأديب الراحل في قرية محضرة بالباحة ، وكيف كان يعيش حياة بسيطة ويحب الرسم والقراءة حتى هاجمه مرض السكري وأقعده عن الدراسة فقرر الإعتماد على نفسه .

كما كشف نبوغه المبكر حيث ألف كتاب بعنوان " باقة من تاريخ الأب " ، في عمر 18 عام ووزعه على أهل قريته بعد طباعته بطريقة تقليدية .

وفي عمر الـ 19 سافر " مشري " إلى الدمام والتحق للعمل محرراً في صحيفة "اليوم " ، إلا أن راتبه كان هويل لا يكفي لشراء الأنسولين ، وتحدى الصعاب وألف مجموعات قصصية أخرى ، حتى تدهورت صحته وكافح مرض "ضمور الأعصاب "والفشل الكلوي وظل يكتب رغم الألم حتى وافته المنيه .

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أحدث التعليقات

saly
لعن الله ذا الوجه يالخنزير
البرفسور احمد
يعني بالعاميه الفلسطيز قواد... وهذا ليس جديد عليهم... اذكر قصه من سنين الهيئه صادت فلسطيز ساكن بجده وهو يقوم باستدراج الفتيات الصغار لشقته وبعد ان يمارس علاقه معهن يقوم بجلب الرجال عليهن بمقابل...يمكن بعظكم يتذكر الحادثه...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
1bdullah
عندنا مثل جنوبي يقول ( الواحد على أوله وإلا تاليه) وخالد بدأ بغناء وختمها بتمثيل جمع الثنتين ماشاء الله عليه 😂 الله يهديه لنفسه ..
هاني سعيد إبراهيم الحمود
انا ابغي اطلع سياره موضف غطاع خاص راتبي 5550وشو الشروط والمستندات المطلوبه

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