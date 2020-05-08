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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. خطبة الجمعة من المسجد الحرام

مكة المكرمة (صدى):
أوصى فضيلة إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ الدكتور عبدالله بن عواد الجهني، المسلمين بتقوى الله عز وجل والعمل على طاعته واجتناب نواهيه.

وقال في خطبة الجمعة التي ألقاها اليوم: إن دين الإسلام دين عدالة وأخوة وعطف ومساواة, ودين صلاح وإصلاح, أباح لنا المكاسب الطيبة وحث عليها, وحرم المكاسب الخبيثة وحذر منها, دين جمع الفضائل والمحاسن, وفيه مجامع الخير ومصادر العدالة والمساواة, دين بني على أسس وقواعد مترابطة وأركان قوية متماسكة, وإن من تلكم الأركان فريضة الزكاة الركن الثالث من أركانه العظام , دل على وجوبها الكتاب والسنة والإجماع , قال تعالى ( وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ) مشيراً إلى أن الزكاة قرنت بالصلاة التي هي عمود الدين، فالصلاة والزكاة ركنان عظيمان ومتلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر, قال خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ( والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة) متفق عليه .

وأضاف فضيلته، أنَّ آيات القرآن الكريم التي ذكرت صفات المؤمنين الأبرار والصادقين الأخيار الموعودين بالجنان إمتدحتهم بالإنفاق في سبيل الله , ومنه أداء الزكاة الذي هو من أبرز صفاتهم وأخص أخلاقهم , ووعد سبحانه وتعالى أهلها الذين يؤدونها عن طيب نفس وبنية خالصة لله سبحانه وتعالى, لا رياء ولاسمعة, ودون منٍ ولا أذى, ولا استكبار ولا استعلاء, وعدهم بالطهر والنماء والزكاة والمغفرة, قال تعالى (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم)، مبيناً أنه يجب على المسلم أداؤها لمستحقيها وهم المذكورون في قوله تعالى :( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم) .

وأوضح الدكتور الجهني أن الله تعالى إمتن على رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين بالنصر والتمكين في هذا الشهر المبارك, ففي رمضان من السنة الثانية من الهجرة النبوية كانت وقعة بدر الكبرى التي نصرالله فيها جنده المؤمنين , وفي رمضان من السنة الخامسة للهجرة النبوية كان إستعداد المسلمين لغزوة الخندق , وفي رمضان من السنة الثامنة للهجرة كان الفتح الأعظم فتح مكة حين عفا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفح عن صناديد قريش , ودخل الناس في دين الله أفواجا , وجل فتوحات الإسلام كانت في شهر رمضان, وقال: نجد أن هناك ارتباطا وثيقا بين الصيام والنصر، وفي خضم ما تعيشه بلادنا والعالم من أحداث هذه الجائحة التي غيرت كثيرا من واقع الناس ما أحوجنا إلى التفاؤل وحسن الظن بالله - عزوجل - أن يبدل الله داءه بدوائه, ونسأله عفوه وعافيته.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
هههههه صعبة قوية وخرقة وخرنقة وجدار وجريدة وكاتشب ومايونيز وبكوة وبكاية وسمعني صياحك وشخبار الظغط ههههههه
ابو عمار
لا حول ولا قوة الا بالله
ع. س. ع
لو رحت فريق العدالة كان افظل لك لكن تدري؟ الله يهني سعيد بسعيدة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ههههههههههههههههههههه اقعد عندي وكل برتكان 🍊🍊🍊🍊🍊 الله يسعده
فهد محمد العمري
ياابو فيصل كل الأندية السعودية بما فيها الدرجة الأولى مانسمع اي اخبار عنهم ونادينا الاتحاد كل رئيس يجي في النادي كأنة قاعد في مركاز نشر الاخبار وحكاوي زمان خافو اللة فينا وادو الأمانة

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