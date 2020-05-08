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الأعداد السابقة للصحيفة

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية، بمناسبة ذكرى يوم النصر لبلاده.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

ابو سعود
استاذ انمار ارى يفتح مجال مساهمه من مشجعي ومحبي الاتحادفي جميع ارجاء المملكه بمبلغ عشره ريال اقسم بالله لتحل عقده ديون الاتحاد فهناك اناس تطمع ان ترى الاتحاد يعلو المنصات كما كان من ذي قبل . مجرد رأي
ابو عمار
طيب
ابوماهر
خل بس الزامل والطخيم والصرامي والطريقي والدويش يقرقعون عليكم وتصدقون فعلا قواطى وكاتشب
أبوسطام
لا حول أن لله وإن إليه راجعون الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته.
ابو عمار
بصراحه فكره ممتازه وان شاء الله تنتقل لجميع مدن وقرى البلاد ويهتم العباد بها و يحافظ عليها ويدعمها

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