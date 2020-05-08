5 اضرار نفسيه للأطفال بسبب التعامل الخاطئ أثناء العزل المنزلي

أميرة خالد (صدى):

يتعرض الكثير من الأشخاص لحالة من الإكتئاب بسبب استمرار العزل المنزلي خاصةً الأطفال ، مما يستلزم ضرورة الحذر من تلك المرحلة ومحاولة التهوين على الطفل وترفيهه بشتى الطرق .

وحذرت دراسة علمية حديثة من التأثيرات التالية على الصحة النفسية للطفل :

1- اضطرابات النوم : نتيجة للمخاوف التي يسمع عنها نهاراً وشعوره بن الحياه ليست كالمعتاد .

2- احتمال تحول الخوف إلى عقدة دائمة ، مما يتطلب ضرورة طمأنته وعدم الحديث أمامه عن أي مخاوف وتحذيره من الخطر بشكل مناسب .

3- الشعور بالغضب السريع : نتيجة وجوده بالمنزل بشكل دائم ، فيجب الترفيه عنه ومشاركة الأم له كثير من أوقاته.

4- الإرتباك الذهني : بسبب الكثير من الأسئلة التي تدور بذهنه ، وهنا يجب مناقشته بما يناسب مع عمره .

5- اكتئاب الأطفال : ففي حال عدم الإنتباه لتغيرات طفلك النفسية قد يدخل في مرحلة الإكتئاب وهنا يجب الإنتباه قبل تأزم المشكلة .