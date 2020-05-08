روما (صدى):

تمكن فريق علمي إيطالي، من إنتاج أول لقاح يوقف انتشار الفيروس المستجد في الخلايا؛ حيث تعد هذه هي المرحلة الأكثر تقدما من اختبار لقاح تم إنشاؤه في إيطاليا.

ومن جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة «Takis Biotech» المنتجة للقاح لويجي أوريسيتشيو: " على حد علمنا، نحن أول شركة في العالم حتى الآن أثبتنا إبطال مفعول الفيروس التاجي بواسطة لقاح " .

وكشف مستشفى "سبالانزاني" في روما، أن نتائج الاختبارات تعد الأولى في العالم، حتى الآن، التي تظهر تحييد الفيروس التاجي بواسطة لقاح، لافتًا إلى أن التجارب على البشر ستبدأ هذا الصيف؛ فيما صرح المتخصص في الميكروبات واللقاحات في جامعة «باث» البريطانية الدكتور أندرو بريستون، أنهم أخذوا أجساما مضادة من الفئران، وحقنوها في الخلايا البشرية.

وتابع بريستون: " ثم أضافوا الفايروس على عينات من الخلايا التي زودت باللقاح، وأخرى غير مزودة باللقاح، ولاحظ العلماء أن الأجسام المضادة أوقفت الفيروس من إصابة الخلايا البشرية، وهو تقدم مذهل " .