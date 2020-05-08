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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. «شرطة المدينة»: لم نرصد أي تجمعات داخل الأحياء والاستراحات

Time منذ 19 دقيقة
Views 1328
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شاهد.. «شرطة المدينة»: لم نرصد أي تجمعات داخل الأحياء والاستراحات

المدينة المنورة (صدى):
أكد مساعد مدير شرطة منطقة المدينة المنورة للضبط الإداري، العقيد عبد الرحيم المغذوي، أمس الخميس، على التزام المواطنين والمقيمين بالمنطقة بإجراءات منع التجول والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تم اتخاذها لمنع تفشي الجائحة.

وقال العقيد عبد الرحيم المغذوي، خلال تقرير لقناة الإخبارية، أنه: " لم يتم رصد أي تجمعات داخل الأحياء والاستراحات ولمسنا تجاوباً كبيراً من أهالي المنطقة في تطبيق إجراءات منع التجول وعدم الخروج من منازلهم إلا للضرورة القصوى وأتقدم بالشكر لهم " .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قبح الله هذا العاق الفاجر القاتل أين الإسعاف والشرطة ؟ غطوها ومنتظرين إيش؟! المفروض فورا إنعاشها نسال الله لها السلامة وله السجن أو الإعدام بحول الله سبحان الله تعيش 3 أيام في قبر لا هواء فيه!..بالطبع قدرة الله فوق كل شيء ولكن نتكلم عن الأسباب
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..

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