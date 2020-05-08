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الأعداد السابقة للصحيفة

حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

Time منذ 50 دقيقة
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حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - سماءً غائمة إلى غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من وسط المملكة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، بينما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق المدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، نجران، حائل، الجوف والحدود الشمالية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قبح الله هذا العاق الفاجر القاتل أين الإسعاف والشرطة ؟ غطوها ومنتظرين إيش؟! المفروض فورا إنعاشها نسال الله لها السلامة وله السجن أو الإعدام بحول الله سبحان الله تعيش 3 أيام في قبر لا هواء فيه!..بالطبع قدرة الله فوق كل شيء ولكن نتكلم عن الأسباب
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..

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