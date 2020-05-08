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الأعداد السابقة للصحيفة

وصول 3 رحلات جديدة للمواطنين العائدين من الخارج إلى مطاري الرياض وجدة

Time منذ 3 ساعات
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وصول 3 رحلات جديدة للمواطنين العائدين من الخارج إلى مطاري الرياض وجدة

الرياض (صدى):
إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وحرصاً من القيادة على سلامة وصحة المواطنين في الخارج في ظل تفشي جائحة كورونا المستجد، ومتابعة شؤونهم وعائلاتهم ومرافقيهم منذ بداية تفشي الفيروس في بلدان العالم، والتأكد من توفير كل ما من شأنه أن يضمن سلامتهم حتى عودتهم لأرض الوطن سالمين، وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ثلاث رحلات مخصصة لعودة المواطنين الراغبين بالعودة إلى المملكة، عبر الخطوط السعودية والقادمة من هيوستن وبيروت ونيروبي، وكان في استقبال المواطنين ممثلون عن وزارات الخارجية والسياحة والصحة والهيئة العامة للطيران المدني.

وفور وصول المواطنين إلى القادمين من هيوستن وبيروت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض والقادمين من نيروبي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، طبقت كافة التدابير الصحية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19)، كما اتخذت الجهات الحكومية ممثلة في (وزارة الخارجية، ووزارة السياحة، ووزارة الصحة، والهيئة العامة للطيران المدني) العديد من الخطوات والإجراءات والتدابير الوقائية، وتضمنت (12) مرحلة يتم تطبيقها منذ وصول المواطنين إلى مطار بلد المغادرة وحتى وصولهم مطارات المملكة وخروجهم منها، حيث يتم في المرحلة الأولى الكشف الطبي على الركاب في مطار بلد المغادرة، قبل صعودهم إلى الطائرة التي روعي فيها ضمان وجود مساحات بين الركاب، وعند وصول الرحلة إلى مطارات المملكة اتخذت هيئة الطيران المدني الإجراءات التي يتم من خلالها نزول الركاب من الطائرة بطريقة مقننة لضمان عدم الاصطفاف المتقارب والانتشار داخل صالات السفر، بالإضافة إلى توفير منطقة تعقيم عند بوابة جسر الاركاب.

وقامت وزارة الصحة بتخصيص نقطة فحص يتم من خلالها مرور جميع الركاب القادمين لأجهزة الكاميرات الحرارية الإلزامية للتأكد من سلامة المسافرين، وعند الاشتباه بوجود حالة بين الركاب يتم عزل الراكب عن باقي الركاب من ثم تفعيل المسار الآمن لنقل الحالة، كما يلزم على الركاب تعقيم اليدين قبل البدء في إجراءات الجوازات وبصمة الدخول، وفي منطقة تفتيش الجمارك يتم المحافظة على مسافة (1.5م) على الأقل بين موظف الجمارك والراكب، كما يتم مساعدة الركاب في منطقة مناولة الأمتعة، كما يتم في الخطوة الأخيرة فرز الركاب عند الخروج من قبل وزارة الصحة ووزارة السياحية في مسارات حسب وجهاتهم، وتوجيه الركاب لوسائل النقل المخصصة لهم من أسطول النقل التابع لشركة تطوير التعليم، حيث يتم نقل الركاب إلى دور الضيافة التي أعدتها وزارة السياحة وتشرف عليها صحياً وزارة الصحة خلال المدة المقررة للحجر الصحي بحسب الإجراءات الصحية المعتمدة لمكافحة وباء فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قبح الله هذا العاق الفاجر القاتل أين الإسعاف والشرطة ؟ غطوها ومنتظرين إيش؟! المفروض فورا إنعاشها نسال الله لها السلامة وله السجن أو الإعدام بحول الله سبحان الله تعيش 3 أيام في قبر لا هواء فيه!..بالطبع قدرة الله فوق كل شيء ولكن نتكلم عن الأسباب
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..

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