أطعمة يجب تجنبها في وجبة السحور

متابعة- أميرة خالد (صدى):

من الضروري تجنب الأطعمة المسببة للانتفاخ في وجبة السحور لصيام آمن دون الإصابة بأي أعراض مزعجة، ومنها منتجات الألبان حيث يعاني البعض من مشكلة عدم تحمل اللاكتوز بسبب عدم قدرة الجسم على إفراز الكمية المناسبة من إنزيم اللاكتاز، لهضم سكر اللاكتوز الموجود في منتجات الألبان.

وتعد الحبوب الكاملة مثل القمح والشعير والشوفان بقدر قيمتهم الغذائية إلا أنهم من الأطعمة صعبة الهضم لأنها تحتوي على الألياف ويتم تكسيرها في الأمعاء الغليظة مما تتسبب في الإصابة بالغازات والانتفاخ وكذلك التقلصات، كما أن الخضروات الصليبية مثل القرنبيط والكرنب والبروكلي بالرغم من فوائدهم المتعددة للجسم إلا أنهم من الأطعمة صعبة الهضم.

ويعتبر البصل من الأطعمة المضادة للأكسدة والضرورية للجسم إلا أنه يحتوي على ألياف قابلة للذوبان تتسبب في الشعور بالانتفاخ وآلام البطن، فضلًا عن الإمساك، فيما تحتوي بعض الأنواع من الفواكه على سكر الفركتوز والسوربيتول، مثل التفاح، والمشمش، والخوخ، والبطيخ، والبرقوق، لذلك يجب تقليل نسبة تناول تلك الفواكه في وجبة السحور.