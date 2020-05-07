"منشآت": أكثر من 267 ألف مشاهدة لجلسة المبادرات التمويلية لرواد الأعمال والمنشآت

الرياض (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن عدد مشاهدات جلسة "المبادرات التمويلية الحكومية لرواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة" تخطى 267 ألف مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية، بعد انتهاء الجلسة الافتراضية الخامسة أمس ضمن جلسات مجلس دعم المنشآت والتي ينظمها مركز دعم المنشآت الافتراضي.

وناقشت الجلسة بمشاركة نائب الرئيس التنفيذي في الصندوق الصناعي أحمد القويز، ونائب مدير عام صندوق التنمية الزراعية لقطاع الائتمان بدر المالك، ومستشار الرئيس التنفيذي ورئيس لجنة اعتماد التمويل في بنك التنمية الاجتماعية سعيد الزهراني، دور الصندوق الصناعي في مواكبة توجهات الدولة للحد من الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا، وأهم المبادرات التي وضعت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال هذه الفترة ومنها إعادة وجدولة وهيكلة أقساط المشاريع الصغيرة والطبية والمصانع.

كما ناقشت مبادرات صندوق التنمية الزراعية، أبرزها تأجيل جميع الأقساط هذه الفترة لمدة 6 أشهر، إضافة إلى هدف الصندوق باستمرارية وإنتاجية جميع مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا وتطرق بنك التنمية الاجتماعية لما يركز عليه من إيجاد حزم من الخدمات التمويلية ودعمها خلال هذه الفترة والتركيز على القطاعات ذات الأولوية مثل القطاعات الصحية واللوجستية والمنشآت القائمة، كما تم إطلاق حزمة من المبادرات منها تمديد فترة السماح للعمال لفترة 6 أشهر بالإضافة لتخصيص مبلغ 2 مليار ريال موجهة للرعاية الصحية.

مما يذكر أن "منشآت" أعدت خطة لإقامة 10 جلسات بواقع 3 جلسات أسبوعيًا أيام الأحد والثلاثاء والخميس، وتم إقامة 5 نسخ منها حتى الآن بإجمالي مشاهدات وصل إلى 1.42 مليون مشاهدة عبر المنصات الإلكترونية.