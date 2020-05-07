«العدل» توضح مفهوم حق الهبة

ووجه مغرد سؤالًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر؛ حيث قال: " لو تكرمت ممكن تفيدني عندي بيت بإسم الوالد والوالد متوفي ونبغى نفرغ الصك بأسم واحد من الورثة وش الإجراءات اللي نتخذها الورثة أكثر من خمسة أشخاص ".
وأضاف السائل: " بس يعني كل واحد منا يسوي وكالة لشخص فينا عشان يفرغ الصك بس وش المقصود بـ (حق الهبة) هبة العقار وهل عملية الإفراغ تاخذ وقت ؟؟ "؛ليجيب التواصل العدلي:" يمكن لكل شخص توكيل أحدكم للقيام عنكم باللازم ، والتوكيل على الهبة المقصود أن له إعطاء الغير أي عقار بدون مقابل مالي ويمكنك الإفراغ وفق الضوابط عبر الرابط: هنــــــا ؛ كما نسعد باستفادتك من خدمة الموثقين عبر بوابة الموثق: هنـــــا .