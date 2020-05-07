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الأعداد السابقة للصحيفة

«العدل» توضح مفهوم حق الهبة

Time منذ 4 ساعات
Views 2597
Comment 1
«العدل» توضح مفهوم حق الهبة

نايف السالم (صدى):
أوضحت وزارة العدل، اليوم الجمعة، مفهوم حق الهبة وذلك ردًا على استفسار أحد الأشخاص حول المقصود من ذلك وكيفية إجراء الوكالة.

ووجه مغرد سؤالًا إلى حساب التواصل العدلي التابع لوزارة العدل عبر تويتر؛ حيث قال: " لو تكرمت ممكن تفيدني عندي بيت بإسم الوالد والوالد متوفي ونبغى نفرغ الصك بأسم واحد من الورثة وش الإجراءات اللي نتخذها الورثة أكثر من خمسة أشخاص ".

وأضاف السائل: " بس يعني كل واحد منا يسوي وكالة لشخص فينا عشان يفرغ الصك بس وش المقصود بـ (حق الهبة) هبة العقار وهل عملية الإفراغ تاخذ وقت ؟؟ "؛ليجيب التواصل العدلي:" ‏‎يمكن لكل شخص توكيل أحدكم للقيام عنكم باللازم ، والتوكيل على الهبة المقصود أن له إعطاء الغير أي عقار بدون مقابل مالي ويمكنك الإفراغ وفق الضوابط عبر الرابط: هنــــــا ؛ كما نسعد باستفادتك من خدمة الموثقين عبر بوابة الموثق: هنـــــا .

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قبح الله هذا العاق الفاجر القاتل أين الإسعاف والشرطة ؟ غطوها ومنتظرين إيش؟! المفروض فورا إنعاشها نسال الله لها السلامة وله السجن أو الإعدام بحول الله سبحان الله تعيش 3 أيام في قبر لا هواء فيه!..بالطبع قدرة الله فوق كل شيء ولكن نتكلم عن الأسباب
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..

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