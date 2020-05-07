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مؤسسة النقد تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

Time منذ 5 ساعات
Views 2113
مؤسسة النقد تصدر القواعد المنظّمة لأعمال التأمين البنكي

الرياض (صدى):
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، صدور القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي، وذلك في خطوة تأتي استمراراً لدورها في تطوير منظومة الخدمات المالية في المملكة ومواكبة أحدث التطورات التقنية حول العالم، بما يخدم أهداف المؤسسة من نمو قطاع التأمين وازدهاره ونشر الوعي والثقافة التأمينية.

وتهدف هذه القواعد إلى توسيع نطاق توزيع وتسويق منتجات التأمين عبر البنوك، والتيسير على العملاء للحصول على احتياجاتهم المالية كافة من مكان واحد، إضافة إلى تنظيم أعمال وممارسات التأمين البنكي في المملكة والعلاقات في ما بين شركات التأمين والبنوك في هذا الشأن، كما تُعدُّ وسيلةً لضمان وصول المنتجات التأمينية إلى المناطق النائية، وتيسيراً لوصول مختلف العملاء إلى منتجات الادخار، إضافة إلى المساهمة في رفع الوعي التأميني.

وتتطلع مؤسسة النقد من خلال هذه القواعد إلى تطوير صناعة التأمين ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، علماً أنه يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط الآتي:هنــــا.

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أحدث التعليقات

أبو كنان
إنا لله وإنا إليه راجعون! قبح الله هذا العاق الفاجر القاتل أين الإسعاف والشرطة ؟ غطوها ومنتظرين إيش؟! المفروض فورا إنعاشها نسال الله لها السلامة وله السجن أو الإعدام بحول الله سبحان الله تعيش 3 أيام في قبر لا هواء فيه!..بالطبع قدرة الله فوق كل شيء ولكن نتكلم عن الأسباب
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
الشويرخ
جوك الدناسيج ههههههههه دناسيج يتكلمون عن موسم الرياض
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..

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