بالصور.. لاعبو يوفنتوس يواصلون تدريباتهم استعدادا لاستئناف المسابقات

وكالات (صدى):

واصل لاعبو يوفنتوس الإيطالي تدريباتهم استعدادا لاستئناف المسابقات في البلاد بعد تعليقها في وقت سابق.

وكان يوفنتوس عاد إلى التدريبات بشكل فردي، استعداداً لاستئناف مباريات الكالتشيو، مع التقيد بقواعد البعد الاجتماعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد يوفنتوس تعافي بليز ماتويدي ودانييلي روجاني من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج فحصهما سلبية، فيما لا يزال باولو ديبالا مجبراً على البقاء في العزل المنزلي، بعدما تبيّن أن نتائج كشفه كانت إيجابية.

وتواجد لاعبو يوفنتوس في مركز التدريب بتورينو من أجل الخضوع لاختبارات فيروس كورونا ومن ثم الإعداد للمران، بعد فترة غياب لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.