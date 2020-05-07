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الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. لاعبو يوفنتوس يواصلون تدريباتهم استعدادا لاستئناف المسابقات

Time منذ 3 ساعات
Views 1636
بالصور.. لاعبو يوفنتوس يواصلون تدريباتهم استعدادا لاستئناف المسابقات

وكالات (صدى):
واصل لاعبو يوفنتوس الإيطالي تدريباتهم استعدادا لاستئناف المسابقات في البلاد بعد تعليقها في وقت سابق.

وكان يوفنتوس عاد إلى التدريبات بشكل فردي، استعداداً لاستئناف مباريات الكالتشيو، مع التقيد بقواعد البعد الاجتماعي للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وأكد يوفنتوس تعافي بليز ماتويدي ودانييلي روجاني من فيروس كورونا، بعدما جاءت نتائج فحصهما سلبية، فيما لا يزال باولو ديبالا مجبراً على البقاء في العزل المنزلي، بعدما تبيّن أن نتائج كشفه كانت إيجابية.

وتواجد لاعبو يوفنتوس في مركز التدريب بتورينو من أجل الخضوع لاختبارات فيروس كورونا ومن ثم الإعداد للمران، بعد فترة غياب لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

 

 

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أحدث التعليقات

abdul
واحنا لمّا نهجم علي كبسة دجاج عند مدفع الإفطار نصبح الصائم الماكر؟
ابو منصف
النمر العربي متواجد بجبال السراه من حدود الأردن الى اليمن وعمان و٩٠٪من نشاطه ليلي لذلك نادر ان يشاهد
البرفسور احمد
ابك هل باقي به احد يوندر يدروس بلندن...؟ لندن هي خنشليلة أوربا... اللهم ارحمنا واموات المسلمين...
abdul
وبالمقابل ماذا تركت للصائمين ان يتسحّروا به ؟
نورة عواجي
السلام عليكم انا لدي شهادة بكالوريوس واريد وظيغة

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