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إغلاق منشآتٍ لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جازان

Time منذ ساعة
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إغلاق منشآتٍ لعدم تقيدها بالإجراءات الاحترازية والوقائية في جازان

جازان (صدى):
أغلقت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة صامطة محالَّ بيع المواد الغذائية لعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المطلوبة للحد من انتشار فيروس كورونا، ومخالفة أنظمة واشتراطات السلامة والصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس هادي علي دغريري، أن الفرق الرقابية بالبلدية قامت منذ بداية شهر شعبان الماضي وحتى اليوم بتنفيذ 446 زيارة، شملت العديد من محال بيع الغذائية والمطاعم والمطابخ والمخابز والحلويات، وجرى رصد 98 مخالفة صحية، وإتلاف 2800 كيلو جراماً من المواد الغذائية غير الصالحة لاستهلاك الآدمي، وإغلاق 10 محال مخالفة للتعليمات النظامية فيما يخص تراخيص المحال والاشتراطات الصحية التي تستوجب إغلاق المنشأة.

وبين المهندس دغريري أن البلدية أوقفت خلال نفس الفترة العمالة المخالفة للشهادات الصحية من مزاولة النشاط ، واتخاذ اللازم بشأن العاملين غير المتقيدين بلس الكمامات والقفازات أثناء العمل وتنفيذ الإجراءات الاحترازية، وطبقت لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المُخالفين.

وأكد رئيس البلدية أن الفِرَق الرقابية الميدانية تواصل حالياً أعمالها الرقابية الميدانية على جميع بيع المواد الغذائية، للتأكد من تطبيقها التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة كورونا، وذلك حرصاً على كل ما يمس صحة المواطن والمقيم, مؤكداً أن الفرق لا تتهاون في أداء واجبها على أكمل وجه حيال متابعة ورصد جميع المحال المخالفة للإجراءات وأنظمة البلدية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههه
شرحبيل
نعم يستطيع حمل الفار لأن العقرب أكبر من راسك
فالح
لا احد يشتري حاليا الا مضطر احتكروا السوق سنين ولعبو فينا والله لو تصبرون ٦ شهور راح يجرون وراكم جري

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