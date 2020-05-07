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الأعداد السابقة للصحيفة

" التجارة " ترصد وفرة السلع التموينية واستقرار الأسعار بالأسواق (فيديو) 

Time منذ ساعة
Views 1524
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" التجارة " ترصد وفرة السلع التموينية واستقرار الأسعار بالأسواق (فيديو) 

مكة المكرمة (صدى):
وقفت وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة على وفرة المواد الغذائية والسلع التموينية واستقرار الأسعار بالأسواق والمراكز التجارية.

ويأتي ذلك ضمن الجولات الميدانية للتأكد من الوفرة التموينية ورصد الأسعار بمنطقة مكة.

ويجري العمل بصورة مكثفة على تمكين تفعيل المزيد من التطبيقات الإلكترونية لتوصيل مشتريات السلع والأغذية للمنازل، عبر التنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات لتجاوز التحديات في هذا المجال، والعمل عبر تحديثات وأنظمة تواكب الحاجة لهذا النوع من الخدمات في ظل الظروف القائمة.

وجاء انقضاء أول يوم من منع التجول في المملكة، الذي يبدأ عند الساعة السابعة مساء، أظهرت البيانات أن هناك وفرة كبيرة في السلع، ومستوى عالٍ من المخزون.

وقامت فرق وزارة التجارة بالعمل على " التحقق من استمرارية كافة المواد في منافذ البيع بخاصة الأغذية واللحوم والأسماك، لضمان توافرها للمواطن والمقيم ضمن منظومة من كافة الخدمات الضرورية ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
سبحان الله ..
ابو محمد 😎
سبحان الله ..
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههه
شرحبيل
نعم يستطيع حمل الفار لأن العقرب أكبر من راسك
فالح
لا احد يشتري حاليا الا مضطر احتكروا السوق سنين ولعبو فينا والله لو تصبرون ٦ شهور راح يجرون وراكم جري

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