إلغاء تخصيص عدد من أراضي مخطط عسفان بجدة

جدة (صدى):

بدأت وكالة الشؤون الفنية والأراضي بوزارة الإسكان سحب عدد من الأراضي السكنية ضمن مخطط "منارات الصفوة"، الواقع على طريق عسفان شمال محافظة جدة، من المستفيدين الذين لم يلتزموا بإصدار رخص البناء خلال المدة النظامية والمحددة بستة أشهر من تاريخ استلام عقود الأراضي، فيما أتاحت وكالة الوزارة للأراضي والشؤون الفنية الأراضي المسحوبة لمستفيدي برنامج "سكني" الراغبين بالحجز في هذا المخطط، وذلك من خلال تطبيق وموقع"سكني".

وتأتي هذه الخطوة في إطار اهتمام وزارة الإسكان ممثّلة ببرنامج "سكني" بتسهيل التملّك السكني أمام الأسر السعودية في جميع مناطق المملكة، وتسريع استفادتهم من الحلول والخيارات المتنوعة بما يسهم في رفع نسب التملّك تماشياً مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 -، إذ يشكّل خيار الأراضي السكنية أحد أبرز الخيارات التي يوفّرها البرنامج، ويتيح حجزها واختيارها بطرق سهلة وميسّرة عبر تطبيق وموقع "سكني"، حيث يمكن من خلال اختيار المخطط وتحديد الأرض وحجزها ثم إصدار عقدها إلكترونياً، تمهيداً لإصدار رخص البناء خلال 6 أشهر من تاريخ استلامها، على أن تبدأ إجراءات البناء خلال عام، وإصدار شهادة إتمامه خلال 3 أعوام كحدٍ أقصى، وذلك بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأتاحت وزارة الإسكان مخططات الأراضي السكنية أمام المستفيدين بعد استكمال أعمال البنية التحتية الأساسية بالتماشي مع استكمال أعمال التطوير من قبل الجهات المعنية، فيما يعدّ مخطط "منارات الصفوة" في عسفان أحد أهم المخططات التي أتاحها برنامج "سكني" للمستفيدين خلال الفترة الماضية، حيث يمتاز بموقعه الإستراتيجي على مستوى محافظة جدة وقربه من الطرق والمواقع الرئيسية، وحظي بحجز كامل الأراضي البالغ عددها 1100 أرض خلال وقت قياسي، في حين بدأ مستفيدون في إجراءات البناء ذاتياً تمهيداً لتملّك وحداتهم السكنية.

ومن المنتظر أن تواصل وكالة الشؤون الفنيّة والأراضي بوزارة الإسكان سحب المزيد من الأراضي في عددٍ من المخططات التي مضى على تسليمها أكثر من 6 أشهر ولم يقم مستفيدوها بإصدار رخص البناء عليها ورفعها على البوابة الإلكترونية، وذلك لتوفيرها لمستفيدين آخرين أكثر جاهزية للاستفادة من هذا الخيار.

وكان برنامج "سكني" سلّم خلال العام الماضي 2019 أكثر من 90 ألف أرض سكنية، شملت جميع المناطق بمختلف مدنها ومحافظاتها ومراكزها، وتواصلت عمليات التسليم خلال الربع الأول من العام الجاري 2020 لتتجاوز 26 ألف أرض، في الوقت الذي يوفّر فيه تطبيق وموقع "سكني" 176 مخططاً تتيح 168 ألف أرض سكنية.