تعرف على الزوج رقم 12 في حياة غادة عبد الرازق

القاهرة (صدى):

أثيرت تساؤلات عديدة عن الزوج رقم 12 في حياة الفنانة المصرية غادة عبدالرازق وهو هيثم زنيتا مدير التصوير الذي يعمل معها في مسلسل " سلطانة العز ".

وكانت أنباء ترددت عن زواج غادة وهيثم سرًا لكنها انفصلا، حيث فاجآ الجمهور مجددا وأعلنا ارتباطها دون أن يكشفا عن أية مؤشرات حول وجود علاقة قوية بينهما في الأيام الماضية. ويعد هيثم زنيتا مدير تصوير مشهور.

وتبين أن الفنانة غادة عبد الرازق تكبر زوجها الجديد هيثم زنيتا ما يقارب 10 أعوام، دون وجود تأكيدات حول هذا الأمر، لكن متابعون أوضحوا أن فارق العمر في الوسط الفني ليس عائقًا لإقامة العلاقات والزواج.

وأوضحت غادة عبدالرازق أنها تعيش في الفترة الحالية حالة من السعادة في ظل ردود الأفعال التي تلقتها بشأن مسلسلها “سلطانة المعز”، إضافة إلى سعادتها بعلاقتها الجيدة بهيثم خاصة أن العلاقة بينهما تأرجحت في الفترة السابقة إلى أن تكللت بالزواج.

ولفتت غادة عبدالرازق إلى أنها ستحتفل بزواجها بعد انتهاء شهر رمضان مباشرة، موضحة أن أفضل ما في علاقتها بزوجها هيثم زنيتا كونهما أصدقاء على المستوى الشخصي قبل أن يتم زواجهما. و انفردت اليوم مصادر بنبأ زواج غادة عبدالرازق من مدير التصوير هيثم زنيتا.