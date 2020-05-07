هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد

خالد الظفيري (صدى):

وجه الجمهور، سهام نقدهم إلى الأوبريت الوطني الكويتي “إنتوا لها”، بسبب خطأ فادح وقع فيه القائمين على العمل الفني، الذي يشارك فيه عددًا كبيرًا من فناني الكويت والدول الخليجية والعربية.وظهر في الأوبريت صورة طفل صغير، أثارت شكوكا لدى الجمهور، حيث قالوا إنها تعود للرئيس السوري بشار الأسد في طفولته، مما أثار موجة من الغضب الشديد تجاه الأوبريت.

ويتغنى الأوبريت بأمير الكويت، صباح الأحمد الصباح وإنجازات دولة الكويت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن أوبريت "إنتوا لها" يشارك فيه نخبة من نجوم الكويت والخليج والعرب، كنوال الكويتية وأصالة نصري وحسين الجسمي وماجد المهندس وبلقيس فتحي وراشد الماجد وسناء الخراز ومحمد المسباح ونبيل شعيل.