نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد

Time منذ 23 ساعة
Views 2124
هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد

خالد الظفيري (صدى):
وجه الجمهور، سهام نقدهم إلى الأوبريت الوطني الكويتي “إنتوا لها”، بسبب خطأ فادح وقع فيه القائمين على العمل الفني، الذي يشارك فيه عددًا كبيرًا من فناني الكويت والدول الخليجية والعربية.وظهر في الأوبريت صورة طفل صغير، أثارت شكوكا لدى الجمهور، حيث قالوا إنها تعود للرئيس السوري بشار الأسد في طفولته، مما أثار موجة من الغضب الشديد تجاه الأوبريت.

ويتغنى الأوبريت بأمير الكويت، صباح الأحمد الصباح وإنجازات دولة الكويت في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

الجدير بالذكر أن أوبريت "إنتوا لها" يشارك فيه نخبة من نجوم الكويت والخليج والعرب، كنوال الكويتية وأصالة نصري وحسين الجسمي وماجد المهندس وبلقيس فتحي وراشد الماجد وسناء الخراز ومحمد المسباح ونبيل شعيل.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

saly
لعن الله ذا الوجه يالخنزير
البرفسور احمد
يعني بالعاميه الفلسطيز قواد... وهذا ليس جديد عليهم... اذكر قصه من سنين الهيئه صادت فلسطيز ساكن بجده وهو يقوم باستدراج الفتيات الصغار لشقته وبعد ان يمارس علاقه معهن يقوم بجلب الرجال عليهن بمقابل...يمكن بعظكم يتذكر الحادثه...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
1bdullah
عندنا مثل جنوبي يقول ( الواحد على أوله وإلا تاليه) وخالد بدأ بغناء وختمها بتمثيل جمع الثنتين ماشاء الله عليه 😂 الله يهديه لنفسه ..
هاني سعيد إبراهيم الحمود
انا ابغي اطلع سياره موضف غطاع خاص راتبي 5550وشو الشروط والمستندات المطلوبه

أخر الأخبار

نصيحة بتغيير منظف زجاج السيارة الأمامي
نصيحة بتغيير منظف زجاج السيارة الأمامي
Time منذ دقيقة Views 1018
رسالة صوتية مؤثرة من حميدان التركي من محبسه
رسالة صوتية مؤثرة من حميدان التركي من محبسه
Time منذ دقيقتين Views 1047
صحة الباحة: لا صحة لرسالة "سوق الخضار المركزي"
صحة الباحة: لا صحة لرسالة "سوق الخضار المركزي"
Time منذ 3 دقائق Views 1091
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 6 دقائق Views 1129
معلومات مهمة بشأن تنظيف علبة البيئة في السيارة
معلومات مهمة بشأن تنظيف علبة البيئة في السيارة
Time منذ 6 دقائق Views 1111
نرويجي متهم بإطلاق النار على مسجد «سعيد للغاية»
نرويجي متهم بإطلاق النار على مسجد «سعيد للغاية»
Time منذ 6 دقائق Views 125
بالفيديو.. سر استحمال الإبل السير على الأراضي الوعرة
بالفيديو.. سر استحمال الإبل السير على الأراضي الوعرة
Time منذ 8 دقائق Views 1158
وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق المرحلة الـ15 من برنامج حماية الأجور
وزارة الموارد البشرية تبدأ تطبيق المرحلة الـ15 من برنامج حماية الأجور
Time منذ 8 دقائق Views 1178
ازدحام شديد على المراكز التجارية بالكويت بعد إعلان تطبيق حظر تجول كلي (فيديو)
ازدحام شديد على المراكز التجارية بالكويت بعد إعلان تطبيق حظر تجول كلي (فيديو)
Time منذ 8 دقائق Views 155
فهد المولد يعود للمستطيل الأخضر بعد ساعات
فهد المولد يعود للمستطيل الأخضر بعد ساعات
Time منذ 9 دقائق Views 1224