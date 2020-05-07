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الصحة العالمية: لقاح فعال لـكورونا بحلول الربع الأول من 2021

Time منذ 10 دقائق
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الصحة العالمية: لقاح فعال لـكورونا بحلول الربع الأول من 2021

وكالات (صدى):
كشفت منظمة الصحة العالمية أن المستقبل يتطلب تلقيح جميع الناس ضد وباء كوفيد 19، مؤكدة أن اللقاحات الواعدة التي يمكنها أن تكون فعالة لن تظهر قبل الربع الأول من العام القادم.

وقالت المنظمة، إن هناك حوالي 80 لقاحا قيد التقييم، 5 أو 6 منها على الأقل واعدة للغاية، يمكنها أن تكون فعالة بحلول الربع الأول من العام المقبل”.

وأكد نائب مدير منظمة الصحة العالمية رانييري غويرا، أن “منصة دراسة اللقاح هي نفسها التي كانت مع السارس”، وأن “الشروع بالبحث لم يتم من الصفر”.

وأضاف: “على مستوى منظمة الصحة العالمية، نتخذ الاحتياطات لضمان أن تكون تكلفة اللقاح قابلة للتحكم بها من قبل أي جهة تقوم بتطويره”، فـ”لا يمكن أن يقتصر توفير اللقاح لمن يستطيعون تحمل تكلفته فقط”.

وتابع غويرا أنه “في غضون ذلك، هناك حاجة إلى تطبيق قواعد الوقاية واحترامها”، وبشكل خاص “في الأماكن المزدحمة كوسائل النقل العام”، دون أن يخفي “القلق من هذه النقطة”.

وأستكمل: “يمكن لمكتب أو مصنع ما التكيف مع اللوائح الصحية”، في حين أن “خدمات النقل العام من المحتمل أن تكون أكثر خطورة لأن الناس الذين يستخدمونها في تحرك مستمر”.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
احمد
قلت لكم كثيرا العرب الجرب اقذر وساخة من الشعوب الاخرى ويجب التركيز على ترحيل 15مليون اجنبي من ال18مليون عندنا ويجب عمل رؤية وتقنين وعمل بابتعاث 50الف سنويا لدرسة الطب وهندسة وتخصصات نادرة وخلال 4 سنوات نكتفي ذاتيا ويعني هم البطيخ ذولاء مخهم ذهب كلها حفظ وصم واغبى من القرد هما ولا اختراع وبلدهم قذره تعليما واقتصادا وسياحة وبنيه تحتيه وغيرها ويعني نوظهم من سنوات وهذا اكبر غلط استراتيجي ونمنا وصرنا برود بالعمل وغيره ويجب خلال ال5سنوات القادمة نتغير ونطلع ونبني انفسنا صح
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭

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