نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة

Time منذ 19 دقيقة
Views 1282
جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات، بدرجة (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)؛ للعمل في مقر الجامعة بعرعر وبفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظامًا، معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة، امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أن يكون لدى المتقدم ورقة بحثية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلة علمية محكمة، أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

وأوضحت أنه فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصلًا على المرتبة الأكاديمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، كما تتضمن الشروط أن تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة التي حصل المتقدم على درجته العلمية منها.

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
احمد
قلت لكم كثيرا العرب الجرب اقذر وساخة من الشعوب الاخرى ويجب التركيز على ترحيل 15مليون اجنبي من ال18مليون عندنا ويجب عمل رؤية وتقنين وعمل بابتعاث 50الف سنويا لدرسة الطب وهندسة وتخصصات نادرة وخلال 4 سنوات نكتفي ذاتيا ويعني هم البطيخ ذولاء مخهم ذهب كلها حفظ وصم واغبى من القرد هما ولا اختراع وبلدهم قذره تعليما واقتصادا وسياحة وبنيه تحتيه وغيرها ويعني نوظهم من سنوات وهذا اكبر غلط استراتيجي ونمنا وصرنا برود بالعمل وغيره ويجب خلال ال5سنوات القادمة نتغير ونطلع ونبني انفسنا صح
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭

أخر الأخبار

هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد
هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد
Time منذ 5 دقائق Views 1081
تفاصيل جديدة بشأن إغلاق فرع " النوري للتسوق " بمكة جراء كورونا
تفاصيل جديدة بشأن إغلاق فرع " النوري للتسوق " بمكة جراء كورونا
Time منذ 5 دقائق Views 1165
الصحة العالمية: لقاح فعال لـكورونا بحلول الربع الأول من 2021
الصحة العالمية: لقاح فعال لـكورونا بحلول الربع الأول من 2021
Time منذ 10 دقائق Views 1250
جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة
جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة
Time منذ 19 دقيقة Views 1282
نصائح القيادة لمسافات طويلة
نصائح القيادة لمسافات طويلة
Time منذ 21 دقيقة Views 1248
دمج 5 محاكم جنوبي الطائف مع محكمة ميسان
دمج 5 محاكم جنوبي الطائف مع محكمة ميسان
Time منذ 24 دقيقة Views 1349
متحدث الصحة يوضح المقصود بالحالات الحرجة (فيديو)
متحدث الصحة يوضح المقصود بالحالات الحرجة (فيديو)
Time منذ 28 دقيقة Views 1524
أثر عليها الحجر المنزلي
أثر عليها الحجر المنزلي
Time منذ 30 دقيقة Views 327
الدكتورة خايفه على نفسها
الدكتورة خايفه على نفسها
Time منذ 31 دقيقة Views 314
كيف تتعامل مع آلام الأسنان في رمضان
كيف تتعامل مع آلام الأسنان في رمضان
Time منذ 31 دقيقة Views 352