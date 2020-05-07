جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت جامعة الحدود الشمالية، عن توفر عدد من الوظائف الأكاديمية للسعوديين والسعوديات، بدرجة (أستاذ- أستاذ مشارك- أستاذ مساعد)؛ للعمل في مقر الجامعة بعرعر وبفروعها في كل من رفحاء وطريف والعويقيلة.

واشترطت أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدكتوراه من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها، أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية انتظامًا، معادلة الشهادات التي يلزم معادلتها وتصديقها من الجهات المختصة، امتداد التخصص في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، أن يكون لدى المتقدم ورقة بحثية واحدة على الأقل منشورة أو مقبولة للنشر في مجال تخصصه في مجلة علمية محكمة، أن يكون المتقدم لائقًا طبيًا، اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة.

وأوضحت أنه فيما يخص وظيفة (أستاذ مشارك وأستاذ) يجب أن يكون حاصلًا على المرتبة الأكاديمية من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، كما تتضمن الشروط أن تراعى السمعة والمكانة العلمية للجامعة التي حصل المتقدم على درجته العلمية منها.

ويمكن التقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا .