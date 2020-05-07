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الأعداد السابقة للصحيفة

النيابة العامة تأمر بالقبض على المقيم الذي هدد بالتظاهر أمام سفارة بلاده

Time منذ 56 دقيقة
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النيابة العامة تأمر بالقبض على المقيم الذي هدد بالتظاهر أمام سفارة بلاده

سعيد العجل (صدى):
إشارة إلى ما نشرته "صدى" بشأن تهديد مقيم مصري بالتظاهر أمام سفارة بلاده، فقد أمرت النيابة العامة بالقبض عليه .

وصرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أنه بناءُ على ما تم رفعه من قبل مركز الرصد النيابي بشأن مقطع فيديو متداول بوسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيه مقيم من الجنسية العربية يحرض المقيمين من بني جلدته على إثارة الشغب أمام سفارة دولته بسبب الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فايروس كورونا.

وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية ولما تقتضيه المصلحة فقد صدر أمر النيابة العامة بالقبض على المذكور، بعد إجراءات البحث والتحرى والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه تمهيدا لمحاكمته .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
احمد
قلت لكم كثيرا العرب الجرب اقذر وساخة من الشعوب الاخرى ويجب التركيز على ترحيل 15مليون اجنبي من ال18مليون عندنا ويجب عمل رؤية وتقنين وعمل بابتعاث 50الف سنويا لدرسة الطب وهندسة وتخصصات نادرة وخلال 4 سنوات نكتفي ذاتيا ويعني هم البطيخ ذولاء مخهم ذهب كلها حفظ وصم واغبى من القرد هما ولا اختراع وبلدهم قذره تعليما واقتصادا وسياحة وبنيه تحتيه وغيرها ويعني نوظهم من سنوات وهذا اكبر غلط استراتيجي ونمنا وصرنا برود بالعمل وغيره ويجب خلال ال5سنوات القادمة نتغير ونطلع ونبني انفسنا صح
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭

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