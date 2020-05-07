بالصور.. بدر شهر رمضان المبارك في سماء مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):

وثّق الفلكي ملهم الهندي، طلوع بدر شهر رمضان المبارك على مكة المكرمة، اليوم الخميس.

وتوافق الليلة منتصف شهر رمضان المبارك، إذ أن اليوم الخميس يوافق 14 من الشهر، وغدًا يوم 15.