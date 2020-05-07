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بالصور.. بدر شهر رمضان المبارك في سماء مكة المكرمة
منذ ساعة
1575
مكة المكرمة (صدى):
وثّق الفلكي ملهم الهندي، طلوع بدر شهر رمضان المبارك على مكة المكرمة، اليوم الخميس.
وتوافق الليلة منتصف شهر رمضان المبارك، إذ أن اليوم الخميس يوافق 14 من الشهر، وغدًا يوم 15.
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
احمد
قلت لكم كثيرا العرب الجرب اقذر وساخة من الشعوب الاخرى ويجب التركيز على ترحيل 15مليون اجنبي من ال18مليون عندنا ويجب عمل رؤية وتقنين وعمل بابتعاث 50الف سنويا لدرسة الطب وهندسة وتخصصات نادرة وخلال 4 سنوات نكتفي ذاتيا ويعني هم البطيخ ذولاء مخهم ذهب كلها حفظ وصم واغبى من القرد هما ولا اختراع وبلدهم قذره تعليما واقتصادا وسياحة وبنيه تحتيه وغيرها ويعني نوظهم من سنوات وهذا اكبر غلط استراتيجي ونمنا وصرنا برود بالعمل وغيره ويجب خلال ال5سنوات القادمة نتغير ونطلع ونبني انفسنا صح
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭
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