بالصور.. «الشؤون الإسلامية» تنهي تعقيم 22 ألف مسجد

الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد انتهاء المرحلة الثانية ضمن خطتها في تعقيم ونظافة المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع حتى يوم أمس الاربعاء ( 22.119) مسجداً وجامع ، فيما بلغ عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) مسجداً وجامعاً، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) متر مربع من السجاد، و(26.790.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) دولابا وحاملات مصاحف، و(107.160) دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) عاملا وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل، وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

يذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتواصل تنفيذها بمناطق المملكة.