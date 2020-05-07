نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور.. «الشؤون الإسلامية» تنهي تعقيم 22 ألف مسجد

Time منذ ساعة
Views 1552
بالصور.. «الشؤون الإسلامية» تنهي تعقيم 22 ألف مسجد

الرياض (صدى):
أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد انتهاء المرحلة الثانية ضمن خطتها في تعقيم ونظافة المساجد والجوامع بمختلف مناطق المملكة، بتوجيه ومتابعة مباشرة من معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية التي تواصل الوزارة تنفيذها في ظل إغلاق المساجد مواكبة لجهود القيادة الرشيدة في التصدي لفيروس كورونا.

جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة أوضح أن مجموع ما تم تعقيمه من المساجد والجوامع حتى يوم أمس الاربعاء ( 22.119) مسجداً وجامع ، فيما بلغ عدد المساجد التي تم تعقيمها في المرحلة الثانية بلغ (13.395) مسجداً وجامعاً، وشملت أعمال الصيانة والتعقيم (6.697.500) متر مربع من السجاد، و(26.790.000) من المصاحف الشريفة بمختلف الأحجام، إلى جانب تعقيم (66.975) قطعة من السجاد المستطيل، و(669.750) دولابا وحاملات مصاحف، و(107.160) دورة مياه.

وشارك في عمليات التعقيم والنظافة (6.061) عاملا وفني صيانة من كوادر شركات وطنية متخصصة في أعمال النظافة والصيانة والتشغيل وفق معايير عالية الدقة بإشراف عدد كبير من مشرفين الصيانة والمراقبين من أبناء الوطن بمختلف فروع الوزارة الثلاثة عشر بمناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة أن العمل مستمر حتى يتم الانتهاء من تعقيم كافة المساجد المشمولة بعقود الصيانة والتشغيل، وغير المشمولة في مختلف مناطق المملكة، ضمن منظومة متكاملة من الخدمات التي تنفذها في خدمة بيوت الله والعناية بها.

يذكر أن معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كان قد أصدر تعميماً إلى جميع فروع الوزارة والمرافق المرتبطة بها بتكليف شركات الصيانة والنظافة البدء بتعقيم المساجد والجوامع عقب إغلاقها لتكون مهيأة لاستقبال المصلين عقب انتهاء إيقاف الجمعة والجماعات في المساجد الذي أفتت به هيئة كبار العلماء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا وتواصل تنفيذها بمناطق المملكة.

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭
M-512
طيب مافيه وقت محدد لإنتهاء هذه الجائحة السيئة!؟
M-512
وش يحب يعني بوز القرد يعني🤣

أخر الأخبار

هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد
هجوم على أوبريت "إنتوا لها " بعد عرض صورة لبشار الأسد
Time منذ 4 دقائق Views 1069
تفاصيل جديدة بشأن إغلاق فرع " النوري للتسوق " بمكة جراء كورونا
تفاصيل جديدة بشأن إغلاق فرع " النوري للتسوق " بمكة جراء كورونا
Time منذ 4 دقائق Views 1139
الصحة العالمية: لقاح فعال لـكورونا بحلول الربع الأول من 2021
الصحة العالمية: لقاح فعال لـكورونا بحلول الربع الأول من 2021
Time منذ 8 دقائق Views 1238
جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة
جامعة الحدود الشمالية توفر وظائف أكاديمية شاغرة
Time منذ 18 دقيقة Views 1265
نصائح القيادة لمسافات طويلة
نصائح القيادة لمسافات طويلة
Time منذ 19 دقيقة Views 1242
دمج 5 محاكم جنوبي الطائف مع محكمة ميسان
دمج 5 محاكم جنوبي الطائف مع محكمة ميسان
Time منذ 23 دقيقة Views 1337
متحدث الصحة يوضح المقصود بالحالات الحرجة (فيديو)
متحدث الصحة يوضح المقصود بالحالات الحرجة (فيديو)
Time منذ 26 دقيقة Views 1509
أثر عليها الحجر المنزلي
أثر عليها الحجر المنزلي
Time منذ 29 دقيقة Views 317
الدكتورة خايفه على نفسها
الدكتورة خايفه على نفسها
Time منذ 29 دقيقة Views 310
كيف تتعامل مع آلام الأسنان في رمضان
كيف تتعامل مع آلام الأسنان في رمضان
Time منذ 30 دقيقة Views 342