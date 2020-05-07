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بالصور.. اندلاع حريق في شقة سكنية بينبع
منذ ساعة
1455
جدة (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بينبع، اليوم الخميس، حريقًا اندلع في مطبخ بشقة سكنية.
وأخمد " مدني ينبع، الحريق الذي نشب بسبب الإهمال أثناء الطهي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي إصابات.
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أحدث التعليقات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭
M-512
طيب مافيه وقت محدد لإنتهاء هذه الجائحة السيئة!؟
M-512
وش يحب يعني بوز القرد يعني🤣
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