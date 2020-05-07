بالصور.. اندلاع حريق في شقة سكنية بينبع

جدة (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بينبع، اليوم الخميس، حريقًا اندلع في مطبخ بشقة سكنية.

وأخمد " مدني ينبع، الحريق الذي نشب بسبب الإهمال أثناء الطهي، مؤكدًا أنه لم يحدث أي إصابات.