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الأعداد السابقة للصحيفة

إنقاذ شخص سقط داخل خزان أرضي لعمارة سكنية بالمدينة

Time منذ ساعة
Views 1519
إنقاذ شخص سقط داخل خزان أرضي لعمارة سكنية بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):
باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، سقوط شخص داخل خزان أرضي لعمارة سكنية.

وأنقذ " مدني المدينة المنورة "، الشخص بعد سقوطه داخل الخزان، مؤكدة أنه بصحة جيدة.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭
M-512
طيب مافيه وقت محدد لإنتهاء هذه الجائحة السيئة!؟
M-512
وش يحب يعني بوز القرد يعني🤣

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