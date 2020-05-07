إنقاذ شخص سقط داخل خزان أرضي لعمارة سكنية بالمدينة

المدينة المنورة (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، مساء اليوم، سقوط شخص داخل خزان أرضي لعمارة سكنية.

وأنقذ " مدني المدينة المنورة "، الشخص بعد سقوطه داخل الخزان، مؤكدة أنه بصحة جيدة.