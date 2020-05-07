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الأعداد السابقة للصحيفة

باحث : الإخوان بؤرة التنظيمات الإرهابية(فيديو)

Time منذ ساعتين
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باحث : الإخوان بؤرة التنظيمات الإرهابية(فيديو)

الرياض (صدى):
أوضح الباحث في الجماعات الإسلامية بدر العامر أن تنظيم الإخوان المسلمين هو البؤرة التي خرجت منها بقية التنظيمات الإرهابية.

وقال الباحث لقناة الرسالة: أسامة بن لادن تعرف على محمد قطب وعبدالله عزام من منهج الثقافة الإسلامية عندما كان طالباً جامعياً وتطورت لديه الأفكار.

وأضاف أنهم يرتكزون على مفهوم الجهاد ليكون فرض عين، وعقاب من ينشق عن الجماعة الهجران مثلما حصل مع الشيخ محمد الغزالي عندما أُقصي.

وتابع "العامر": يذكر حسن البنا أن في سنة تأسيس المملكة جاءه حافظ وهبة وهو مستشار الخارجية السعودية وأراد الذهاب لمصر ليأتي بمعلمين والتقى حسن البنا الذي رفض أن يحضر للسعودية على أن يكون مجرد موظف بل لابد أن يكون صاحب فكرة.

واستكمل: للإخوان منذ بداية تأسيس الحركة فكرة التوسع وكانوا يتقربون من قادة العالم الإسلامي خاصة المملكة والخليج عامة لأنها منجم لهم لجمع الأموال، فحسن البناء كان حريصاً على الحج كل عام ليلتقي أفراد التنظيم من كل الدول.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭
M-512
طيب مافيه وقت محدد لإنتهاء هذه الجائحة السيئة!؟
M-512
وش يحب يعني بوز القرد يعني🤣

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