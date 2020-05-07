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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جريان السيول داخل مزارع ثادق شمال الرياض

Time منذ ساعتين
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بالفيديو.. جريان السيول داخل مزارع ثادق شمال الرياض

الرياض (صدى):
وثّق مقطع فيديو، جريان السيول داخل مزارع محافظة ثادق شمال الرياض بعد فتح عبارات السد، وذلك اليوم الخميس.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر بعد ورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد و حماية البيئة بتعرّض العاصمة الرياض والأفلاج و الحريق و الخرج و الدرعية و الدلم و الدوادمي و الرين والزلفي و السليل و الغاط و القويعية والمجمعة و المزاحمية و ثادق و حريملاء و حوطة بني تميم و رماح و شقراء و ضرما و عفيف و مرات و وادي الدواسر إلى رياح نشطة تتسبب في شبه انعدام في الرؤية ، ابتداء من الساعة الـ 9 صباح يوم غد الجمعة وحتى الساعة 9 مساء .

صرح بذلك المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، مهيبًا بالجميع اتباع التعليمات الطبية المناسبة لمرضى الربو والجهاز التنفسي عمومًا، وتقليل التنقل على الطرق التي تشهد موجة غبار شديدة ما أمكن ذلك ومتابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان
M-512
انفسخخ الحياء من زمآآآآآآآآآآآآآآآآآآآن الله المستعان بس
M-512
اعوذ بالله منه حسبي الله ونعم الوكيل فيه، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 😣💔😭
M-512
طيب مافيه وقت محدد لإنتهاء هذه الجائحة السيئة!؟
M-512
وش يحب يعني بوز القرد يعني🤣

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