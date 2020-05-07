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الأعداد السابقة للصحيفة

أولاس: قرار إيقاف الدوري قرار خاطئ

Time منذ 10 ساعات
Views 1829
أولاس: قرار إيقاف الدوري قرار خاطئ

وكالات (صدى):
كشف جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون، بأن خطة ألمانيا لاستئناف الدوري أعطت املا لفرنسا لاستكمال الموسم المتوقف داعيا إلى استكمال الدوري بعد إعلان توقيفه.

وقال أولاس "هناك أمل طالما هناك حياة. (قرار ألمانيا) خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت".

وتابع أولاس أنه علم بأن التدريبات استؤنفت في حوالي عشر دول أوروبية. إذا طبق نظامهم ، كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم، مردفا بأنهم في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخر للتفكير في شئ محكم.

وقال ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون، هذا الأسبوع إن النادي خسر "فرصة كبيرة" وحذر من أنه سيطالب بتعويضات "بملايين اليوروهات" من جهات لم يحددها مردفا بأنه يأمل با بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا تستأنف نشاطها، لكن لم تعلن بعد عن تواريخ العودة.

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أحدث التعليقات

abdul
واحنا لمّا نهجم علي كبسة دجاج عند مدفع الإفطار نصبح الصائم الماكر؟
ابو منصف
النمر العربي متواجد بجبال السراه من حدود الأردن الى اليمن وعمان و٩٠٪من نشاطه ليلي لذلك نادر ان يشاهد
البرفسور احمد
ابك هل باقي به احد يوندر يدروس بلندن...؟ لندن هي خنشليلة أوربا... اللهم ارحمنا واموات المسلمين...
abdul
وبالمقابل ماذا تركت للصائمين ان يتسحّروا به ؟
نورة عواجي
السلام عليكم انا لدي شهادة بكالوريوس واريد وظيغة

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