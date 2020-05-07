أولاس: قرار إيقاف الدوري قرار خاطئ

وكالات (صدى):

كشف جان ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون، بأن خطة ألمانيا لاستئناف الدوري أعطت املا لفرنسا لاستكمال الموسم المتوقف داعيا إلى استكمال الدوري بعد إعلان توقيفه.

وقال أولاس "هناك أمل طالما هناك حياة. (قرار ألمانيا) خطوة مهمة للغاية بالنسبة لكل الناس الذين كان مبررهم في التوقف هو أن كل بطولات الدوري الأخرى توقفت".

وتابع أولاس أنه علم بأن التدريبات استؤنفت في حوالي عشر دول أوروبية. إذا طبق نظامهم ، كان من المحتمل أن نتمكن من استكمال الموسم، مردفا بأنهم في مسار خاطئ لكن الوقت ليس متأخر للتفكير في شئ محكم.

وقال ميشيل أولاس رئيس أولمبيك ليون، هذا الأسبوع إن النادي خسر "فرصة كبيرة" وحذر من أنه سيطالب بتعويضات "بملايين اليوروهات" من جهات لم يحددها مردفا بأنه يأمل با بطولات الدوري في إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا تستأنف نشاطها، لكن لم تعلن بعد عن تواريخ العودة.