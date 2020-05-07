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الأعداد السابقة للصحيفة

متحدث التجارة يعلن تراجع عدد بلاغات رفع الأسعار

Time منذ ساعة
Views 1482
متحدث التجارة يعلن تراجع عدد بلاغات رفع الأسعار

الرياض (صدى):
أكد متحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، استقرار الأسعار ووفرة المخزون من السلع والمواد الغذائية، وغيرها من المنتجات.

وأوضح، خلال المؤتمر المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن هناك انخفاض كبير في بلاغات رفع الأسعار في الأيام الماضية بنسبة انخفاض 60%، حيث كانت أعداد البلاغات في شهر شعبان أكثر 16 ألف بلاغ، ولم تتجاوز بداية رمضان 5 آلاف بلاغ.

ونوه بأن الوزارة قدمت 153 ألف خدمة قُدمت لقطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في "معروف" زاد أكثر من 4200 متجر، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي، ويبلغ عدد المتاجر الإلكترونية في المنصة الآن 55 ألف متجر.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الابتعاد عن الإشاعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة، وبالوعي والالتزام بالتعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل ياحكومة الفلس لو العمال هذيلن أرهابيين أو محرضين كان الحكومة القطرية موفرة لهم كل شي لكن لإنهم مساكين تاركينهم يواجهون مصير مظلم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يكتب لنا الخير حيث كان
ابو محمد 😎
ادعسوا على خشمه ، ليعرف ان البلد له نظام محترم يجب عليه ان يلتزم به ويحترمه ، وليس نظام الغوغائيون الهمج ، الحوش الرعاع كما هو متعود عليه في بلده ..
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
جيبو لنا واحد ولا أثنين ممن تم القبض عليهم بتهمة نشر الأشاعات وأربطوهم في وسط دوار وأجلدوهم علشان يهجدون البقيه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله يهنيكم في أطهر مكان

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