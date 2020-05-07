متحدث التجارة يعلن تراجع عدد بلاغات رفع الأسعار

الرياض (صدى):

أكد متحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، استقرار الأسعار ووفرة المخزون من السلع والمواد الغذائية، وغيرها من المنتجات.

وأوضح، خلال المؤتمر المؤتمر الصحفي الذى عقد اليوم بشأن مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن هناك انخفاض كبير في بلاغات رفع الأسعار في الأيام الماضية بنسبة انخفاض 60%، حيث كانت أعداد البلاغات في شهر شعبان أكثر 16 ألف بلاغ، ولم تتجاوز بداية رمضان 5 آلاف بلاغ.

ونوه بأن الوزارة قدمت 153 ألف خدمة قُدمت لقطاع الأعمال، مشيرًا إلى أن عدد المتاجر الإلكترونية المسجلة في "معروف" زاد أكثر من 4200 متجر، بزيادة قدرها 25% عن العام الماضي، ويبلغ عدد المتاجر الإلكترونية في المنصة الآن 55 ألف متجر.

ودعا المتحدث الرسمي إلى الابتعاد عن الإشاعات، وأخذ المعلومة من مصادرها الموثوقة، وبالوعي والالتزام بالتعليمات الصادرة للوقاية من فيروس كورونا.