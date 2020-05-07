"بلومبيرج": المملكة الفائز الوحيد في معركة النفط وخطة آرامكو المفاجئة قلبت الموازين

الرياض (صدى):

أكدت وكالة بلومبيرج الإقتصادية الأمريكية أن المملكة انتصرت في معركة النفط في ظل الخسائر الفادحة التي تشهدها كبري شركات النفط في العالم بسبب تراجع الأسعار .

وأشار بلومبيرج أن "آرامكو " عملاق النفط السعودية تمكنت من تعويض خسائر هبوط الأسعار بزيادة المبيعات عبر اتساع حصتها السوقية وكسب المزيد من الزبائن لزيادة مجموع الإيرادات في الوقت الذي عجزت فيه الدول عن الحفاظ على حصتها السوقية الأساسية .

وأشارت بلومبيرج إلى مضاعفة حصة النفط السعودية في الصين ، وزيادة المبيعات في الهند والصادرات للولايات المتحدة خلال إبريل بواقع مليون برميل يومياً وهو أعلى مستوى منذ عامين رغم الأومة الحالية .

وكانت أسعار النفط قد شهدت هبوط كبير لأقل من 30 دولار للبرميل ، إلا أنها بدأت في الصعود في بداية مايو مع بدء تنفيذ اتفاقية "أرامكو بلس " وتخفيف إجراءات الإغلاق في أغلب دول العالم .