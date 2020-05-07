سجينة سابقة تكشف جحيم 5 سجون سرية للحوثيين لإخفاء 400 امرأة

فهمي محمد (صدى):

كشفت مواطنة يمنية الجحيم الذي تعيش فيه نساء اليمن تحت سيطرة الحوثيين الذين زجوا بهن في غياهب السجون السرية في محاولة فاشلة لإخفاء جرائمهم الشنيعة

وأكدت أن 400 امرأة محتجزات في 5 سجون للحوثيين ممن تعرضن للخطف أو الإتهامات الوهمية مشيرة إلى أن تلك السجون في صنعاء ولكن لم يتم التوصل لها .

وروت " برديس السياغي " وفقاً لصحيفة محلية ما تعرضت له من القهر والظلم بعد كشفها كذب الحوثيين بشأن وفاة "زوجها " المعتقل لديهم ، ما دفعهم لتشديد الحصار عليها ونهب ما تبقى من ممتلكاتهم ، ولاحقوها بعدما رفعت ضدهم قضية حتى هربت بصحبة أطفالها الثلاثة إلى مأرب .

والأسوء من ذلك ما نقذه الحوثيين من كمين للنيل منها ، إذ أبلغوها أن زوجها على قيد الحياة وأنهم سيفرجون عنه حتى إذ عادت فوجئت بملاحقتها ونجحوا بالفعل في اختطافها للمرة الثانية .

وأكدت أنها ظلت في زنزانة انفرادية شهرين معرضة للتعذيب ولتحقيقات حتى تم نقلها إلى غرفة بها 14 امرأة ضمن مبنى يخفون فيها 120 امرأ اخرى في وضع مأسوي بلا أية حقوق إنسانية .