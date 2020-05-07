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الأعداد السابقة للصحيفة

سجينة سابقة تكشف جحيم 5 سجون سرية للحوثيين لإخفاء 400 امرأة

Time منذ ساعة
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سجينة سابقة تكشف جحيم 5 سجون سرية للحوثيين لإخفاء 400 امرأة

فهمي محمد (صدى):
كشفت مواطنة يمنية الجحيم الذي تعيش فيه نساء اليمن تحت سيطرة الحوثيين الذين زجوا بهن في غياهب السجون السرية في محاولة فاشلة لإخفاء جرائمهم الشنيعة

وأكدت أن 400 امرأة محتجزات في 5 سجون للحوثيين ممن تعرضن للخطف أو الإتهامات الوهمية مشيرة إلى أن تلك السجون في صنعاء ولكن لم يتم التوصل لها .

وروت " برديس السياغي " وفقاً لصحيفة محلية ما تعرضت له من القهر والظلم بعد كشفها كذب الحوثيين بشأن وفاة "زوجها " المعتقل لديهم ، ما دفعهم لتشديد الحصار عليها ونهب ما تبقى من ممتلكاتهم ، ولاحقوها بعدما رفعت ضدهم قضية حتى هربت بصحبة أطفالها الثلاثة إلى مأرب .

والأسوء من ذلك ما نقذه الحوثيين من كمين للنيل منها ، إذ أبلغوها أن زوجها على قيد الحياة وأنهم سيفرجون عنه حتى إذ عادت فوجئت بملاحقتها ونجحوا بالفعل في اختطافها للمرة الثانية .

وأكدت أنها ظلت في زنزانة انفرادية شهرين معرضة للتعذيب ولتحقيقات حتى تم نقلها إلى غرفة بها 14 امرأة ضمن مبنى يخفون فيها 120 امرأ اخرى في وضع مأسوي بلا أية حقوق إنسانية .

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أحدث التعليقات

واحد منصف
الله يحفظ بلادنا نعم الوضع الاقتصادي جيد الله يبارك في بلادنا لكن بعض المرجفين يخوفون الناس ويضيقون عليهم وضعنا الاقتصادي قوي ولن يتاثر احد بسوء
ابو عمار
وليه وزارة العمل تمنحهم الماده القهريه لكي يستغلها ضعفاء النفوس من اصحاب الشركات ضد الموظف السعودي . فالمفروض لا تمنح الوزاره اي ماده تستطيع اي شركه مهما كانت ان تتخلص من اي سعودي .
واحد منصف
هكذا يتاثر الناس بالمسلسلات الله المستعان
مطر الاسود
ما ادري ايش يهمكم مشروع نيوم قناة الجريرة القطرية ويشلكم شغل مشروع على ارضنا وتمويله من دولتنا وسيخدم وطنا واهلنا فما شأنكم انتم ولماذا انتم مهتمين لهذه الدرجة اهتمو بشئونكم في بلدانكم واذا طلبنا مساعدة منكم لا تقدموها مالت عليكم وعلى كل ما تمثلونه
نبيل
طيب ايش تبغنا نسويلك اذا كان سفارتكم رافضينكم و بلدكم طلبين عليكم رسوم السفر ومصاريف الحجر الصحي يعني انتم وسفارتكم تتصرفون مع بعض لكن انك تهدد وتتوعد بالمظاهرات تحمل نتيجة كلامك وبلاش جعجعه مالها داعي ياباشاء

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