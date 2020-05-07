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الأعداد السابقة للصحيفة

تعليق النشاط الرياضي يتسبب في أزمة بالأندية

Time منذ ساعة
Views 1622
تعليق النشاط الرياضي يتسبب في أزمة بالأندية

ماجد محمد (صدى):
تسببت أزمة تعليق النشاط الرياضي نتيجة لجائحة الفيروس في أضرار كبيرة بأندية بدوري المحترفين ما قد يدفع عدد من المسؤولين لتقديم إستقالتهم بعد فشل أغلب الحلول .

وأكدت مصادر أن "الهلال ، والنصر ، والإتحاد ، والأهلي ، والشباب " في مقدمة الأندية المتضررة ، نتيجة للخسائر المادية وقرب انتهاء عقود بعض اللاعبين والديون .

وحول موقف الهلال كشفت مصادر عن ارتباك كبير في الفريق بسبب قرب انتهاء عقدي جوميز وإدواردو ومحاولة جيوغينكو إنهاء عقده والإنضمام للدوري الإيطالي ، دون وجود بدائل أو الإتفاق للتجديد .

ما النصر فيحاول التغلب على الضائقة المالية بتسويق أحمد موسى ، فيما ارتفعت ديون "الإتحاد "مما يهدد بتصعيد "الفيفا" بسبب حقوق اللاعبين ويحاول النادي التغلب على الأزمة بييع " رومارينهو " .

ولم تبتعد الأزمة المالية عن الشباب والأهلي الذي عجز عن تجديد عقدي "سلمان المؤشر " ، و"ياسر المسيلم " ، ولا زال يبذل جهوده لمحاولة الظفر بالجزائري " جمال بلعمري " .

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أحدث التعليقات

واحد منصف
الله يحفظ بلادنا نعم الوضع الاقتصادي جيد الله يبارك في بلادنا لكن بعض المرجفين يخوفون الناس ويضيقون عليهم وضعنا الاقتصادي قوي ولن يتاثر احد بسوء
ابو عمار
وليه وزارة العمل تمنحهم الماده القهريه لكي يستغلها ضعفاء النفوس من اصحاب الشركات ضد الموظف السعودي . فالمفروض لا تمنح الوزاره اي ماده تستطيع اي شركه مهما كانت ان تتخلص من اي سعودي .
واحد منصف
هكذا يتاثر الناس بالمسلسلات الله المستعان
مطر الاسود
ما ادري ايش يهمكم مشروع نيوم قناة الجريرة القطرية ويشلكم شغل مشروع على ارضنا وتمويله من دولتنا وسيخدم وطنا واهلنا فما شأنكم انتم ولماذا انتم مهتمين لهذه الدرجة اهتمو بشئونكم في بلدانكم واذا طلبنا مساعدة منكم لا تقدموها مالت عليكم وعلى كل ما تمثلونه
نبيل
طيب ايش تبغنا نسويلك اذا كان سفارتكم رافضينكم و بلدكم طلبين عليكم رسوم السفر ومصاريف الحجر الصحي يعني انتم وسفارتكم تتصرفون مع بعض لكن انك تهدد وتتوعد بالمظاهرات تحمل نتيجة كلامك وبلاش جعجعه مالها داعي ياباشاء

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