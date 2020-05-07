تعليق النشاط الرياضي يتسبب في أزمة بالأندية

ماجد محمد (صدى):

تسببت أزمة تعليق النشاط الرياضي نتيجة لجائحة الفيروس في أضرار كبيرة بأندية بدوري المحترفين ما قد يدفع عدد من المسؤولين لتقديم إستقالتهم بعد فشل أغلب الحلول .

وأكدت مصادر أن "الهلال ، والنصر ، والإتحاد ، والأهلي ، والشباب " في مقدمة الأندية المتضررة ، نتيجة للخسائر المادية وقرب انتهاء عقود بعض اللاعبين والديون .

وحول موقف الهلال كشفت مصادر عن ارتباك كبير في الفريق بسبب قرب انتهاء عقدي جوميز وإدواردو ومحاولة جيوغينكو إنهاء عقده والإنضمام للدوري الإيطالي ، دون وجود بدائل أو الإتفاق للتجديد .

ما النصر فيحاول التغلب على الضائقة المالية بتسويق أحمد موسى ، فيما ارتفعت ديون "الإتحاد "مما يهدد بتصعيد "الفيفا" بسبب حقوق اللاعبين ويحاول النادي التغلب على الأزمة بييع " رومارينهو " .

ولم تبتعد الأزمة المالية عن الشباب والأهلي الذي عجز عن تجديد عقدي "سلمان المؤشر " ، و"ياسر المسيلم " ، ولا زال يبذل جهوده لمحاولة الظفر بالجزائري " جمال بلعمري " .