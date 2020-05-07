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الأعداد السابقة للصحيفة

بدرية أحمد: "وباء جديد" ضرب الوسط الفني وراء غيابي عن الشاشة !

Time منذ يوم
Views 10374
Comment 6
بدرية أحمد: "وباء جديد" ضرب الوسط الفني وراء غيابي عن الشاشة !

أبو ظبي (صدى):
علقت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد على تساؤلات جمهورها حول غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة طويللة .

وأرجعت الفنانة ذلك إلى " الشللية " التي تحكم الوسط الفني ، و"وباء " العظمة والكبرياء الذي ضرب الوسط الفني على حد قولها .

وقالت "بدرية " عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام " : الغاليين على قلبي قصرت بحقكم كثيرًا على الشاشة، ما بيدي شيء .

وتابعت : الصبر جميل، وسنرى أنه لا يصح إلا الصحيح بسقوط الشللية، ورجوع الوسط الفني المصاب بوباء العظمة والكبرياء المزيف وجنون العظمة، عن امتلاك الساحة إلى وضعه الطبيعي، ورجوع الفن الحقيقي، تحياتي .

وكانت الفنانة بدرية أحمد قد انشغلت مؤخراً بسبب مرض نجلها"21 " عام وإجراءه أكثر من عملية جراحية .

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أحدث التعليقات

البرفسور احمد
يعني بالعاميه الفلسطيز قواد... وهذا ليس جديد عليهم... اذكر قصه من سنين الهيئه صادت فلسطيز ساكن بجده وهو يقوم باستدراج الفتيات الصغار لشقته وبعد ان يمارس علاقه معهن يقوم بجلب الرجال عليهن بمقابل...يمكن بعظكم يتذكر الحادثه...
ابو محمد 😎
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..
1bdullah
عندنا مثل جنوبي يقول ( الواحد على أوله وإلا تاليه) وخالد بدأ بغناء وختمها بتمثيل جمع الثنتين ماشاء الله عليه 😂 الله يهديه لنفسه ..
هاني سعيد إبراهيم الحمود
انا ابغي اطلع سياره موضف غطاع خاص راتبي 5550وشو الشروط والمستندات المطلوبه
ابو فهد
الصحيفه مضيع باب البيت هههه يا هوه كيا تبع الجبر

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