بدرية أحمد: "وباء جديد" ضرب الوسط الفني وراء غيابي عن الشاشة !

أبو ظبي (صدى):

علقت الفنانة الإماراتية بدرية أحمد على تساؤلات جمهورها حول غيابها عن الساحة الفنية منذ فترة طويللة .

وأرجعت الفنانة ذلك إلى " الشللية " التي تحكم الوسط الفني ، و"وباء " العظمة والكبرياء الذي ضرب الوسط الفني على حد قولها .

وقالت "بدرية " عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام " : الغاليين على قلبي قصرت بحقكم كثيرًا على الشاشة، ما بيدي شيء .

وتابعت : الصبر جميل، وسنرى أنه لا يصح إلا الصحيح بسقوط الشللية، ورجوع الوسط الفني المصاب بوباء العظمة والكبرياء المزيف وجنون العظمة، عن امتلاك الساحة إلى وضعه الطبيعي، ورجوع الفن الحقيقي، تحياتي .

وكانت الفنانة بدرية أحمد قد انشغلت مؤخراً بسبب مرض نجلها"21 " عام وإجراءه أكثر من عملية جراحية .