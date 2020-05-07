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باكستانيون يتحدون الفيروس بالدعاء
منذ ساعة
694
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أحدث التعليقات
واحد منصف
الله يحفظ بلادنا نعم الوضع الاقتصادي جيد الله يبارك في بلادنا لكن بعض المرجفين يخوفون الناس ويضيقون عليهم وضعنا الاقتصادي قوي ولن يتاثر احد بسوء
ابو عمار
وليه وزارة العمل تمنحهم الماده القهريه لكي يستغلها ضعفاء النفوس من اصحاب الشركات ضد الموظف السعودي . فالمفروض لا تمنح الوزاره اي ماده تستطيع اي شركه مهما كانت ان تتخلص من اي سعودي .
واحد منصف
هكذا يتاثر الناس بالمسلسلات الله المستعان
مطر الاسود
ما ادري ايش يهمكم مشروع نيوم قناة الجريرة القطرية ويشلكم شغل مشروع على ارضنا وتمويله من دولتنا وسيخدم وطنا واهلنا فما شأنكم انتم ولماذا انتم مهتمين لهذه الدرجة اهتمو بشئونكم في بلدانكم واذا طلبنا مساعدة منكم لا تقدموها مالت عليكم وعلى كل ما تمثلونه
نبيل
طيب ايش تبغنا نسويلك اذا كان سفارتكم رافضينكم و بلدكم طلبين عليكم رسوم السفر ومصاريف الحجر الصحي يعني انتم وسفارتكم تتصرفون مع بعض لكن انك تهدد وتتوعد بالمظاهرات تحمل نتيجة كلامك وبلاش جعجعه مالها داعي ياباشاء
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