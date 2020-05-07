مصرع 5 أشخاص ونقل مئات إلى مستشفيات إثر تسرب للغاز في مصنع كيميائي بالهند

نيودلهى (صدى):

لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم ونقل مئات إلى المستشفيات على أثر تسرب للغاز في مصنع لمواد كيميائية في جنوب شرق الهند، حسبما أعلنت الشرطة الهندية اليوم.

وأوضحت الشرطة أن الغاز تسرب من خزانين يزنان خمسة آلاف طن لم يكونا يخضعان لمراقبة بسبب إجراءات العزل المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال سواروب راني المسؤول في شرطة فيساخابتنام بولاية أندرا براديش "يمكننا أن نؤكد حاليا أن خمسة أشخاص قتلوا"، مضيفا أن 70 شخصا على الأقل غائبون عن الوعي، وبين 200 و500 شخص في المجموع تجري معالجتهم.

وأكد راني أن الغاز لم يكن يخضع لإشراف بسبب إجراءات الإغلاق، وحدث تفاعل كيميائي وارتفاع في درجة الحرارة داخل الخزانين وتسرب الغاز لهذا السبب.

ويقع المصنع في إحدى ضواحي مدينة فيساخابتنام المرفأ الصناعي في ولاية أندرا براديش. ويبلغ عدد سكان المدينة حوالي خمسة ملايين نسمة.