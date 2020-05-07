بالصور.. الدفاع المدني بجدة يخمد حريقا بمنزل شعبي بحي الربوة

مكة المكرمة (صدى):

‏وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني ان عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً الساعة : (03:14) من فجر اليوم الخميس ١٤ / ٩ / ١٤٤١هـ يفيد عن وجود حريق بمنزل شعبي بحي الربوة.

‏وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارة السلالم والمعدات المساندة. للموقع.

وبوصول الفرق للموقع اتضح بان الحالة عبارة عن حريق بمنزل شعبي مكون من دورين .

وتم اقتحام الموقع من قبل فرق الإطفاء والإنقاذ وإخراج شخص احتجز خلف السنة اللهب واخماد الحريق.

وبالكشف على الشخص اتضح وفاته متأثر بالأدخنة الناتجة عن الحريق وهو سعودي الجنسية في العقد الثالث من العمر .

وباشر فريق التحقيق عمله بالموقع لإكمال الإجراءات وتسليم الموقع لجهة الاختصاص.

واهاب القرني بالجميع لضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل وهي كاشف الدخان لينذر بوجود الحريق وطفاية حريق لاستخدامها فور اندلاع الحريق.