ماجد عبدالله: إدارة النصر لا تجيد فن التعامل مع اللاعبين

ماجد محمد (صدى):

قال نجم النصر والمنتخب السابق، ماجد عبدالله إن إدارة النصر لا تجيد فن التعامل مع اللاعبين، مضيفا:" على سبيل المثال يكون الفريق خاسر وتجد الإدارة تأخذ اللاعبين في نزهة برية ".

ولفت عبدالله خلال تصريحات صحفية:" أما هبوط مستوى الثنائي البرازيلي بيتروس وجوليانو، فإنه يشير إلى أن الإدارة لم تعرف حتى الآن كيف تتعامل مع اللاعبين، ومن الشواهد أن يكون الفريق مهزوماً وتجد أن الإدارة قد أخذت اللاعبين في نزهة برية بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو العالمي الأجانب.

وأكد عبدالله:" لم أكن أتمنى رحيل برونو أوفيني، وقد تحدثت مع الإدارة حول هذا الموضوع، ولكن كانت لديها وجهة نظر مختلفة، كما جمعتني الصدفة بالمدرب البرتغالي روي فيتويا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وسألته عن قراره برحيل برونو، وقال إن عقده انتهى ".

وأبان: " ومن وجهة نظري أن برونو عنصر مهم جداً في الدفاع، فلديه روح عالية، وتشعر أنه يلعب من قلبه، وفي الوقت نفسه يسجل أهدافاً، وسجل الموسم الماضي هدفين حاسمين جداً أمام الهلال كانا سببين مهمين في تحقيق النصر لقب الدوري ".

وتابع:" ومثلما كان الهلاليون يتغنون بهدف جحفلي الشهير، فإن برونو سجل هدف الفوز في الديربي في الوقت بدل الضائع وأهدى الصدارة للنصر في تلك الليلة… أما عن محترفي النصر فهم لاعبون ممتازون ويقدمون أداءً مميزًا ".