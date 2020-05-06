نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

ماجد عبدالله: إدارة النصر لا تجيد فن التعامل مع اللاعبين

Time منذ 5 ساعات
Views 2835
Comment 1
ماجد عبدالله: إدارة النصر لا تجيد فن التعامل مع اللاعبين

ماجد محمد (صدى):
قال نجم النصر والمنتخب السابق، ماجد عبدالله إن إدارة النصر لا تجيد فن التعامل مع اللاعبين، مضيفا:"  على سبيل المثال يكون الفريق خاسر وتجد الإدارة تأخذ اللاعبين في نزهة برية ".

ولفت عبدالله خلال تصريحات صحفية:" أما هبوط مستوى الثنائي البرازيلي بيتروس وجوليانو، فإنه يشير إلى أن الإدارة لم تعرف حتى الآن كيف تتعامل مع اللاعبين، ومن الشواهد أن يكون الفريق مهزوماً وتجد أن الإدارة قد أخذت اللاعبين في نزهة برية بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبو العالمي الأجانب.

وأكد عبدالله:" لم أكن أتمنى رحيل برونو أوفيني، وقد تحدثت مع الإدارة حول هذا الموضوع، ولكن كانت لديها وجهة نظر مختلفة، كما جمعتني الصدفة بالمدرب البرتغالي روي فيتويا في مطار الملك خالد الدولي بالرياض وسألته عن قراره برحيل برونو، وقال إن عقده انتهى ".

وأبان: " ومن وجهة نظري أن برونو عنصر مهم جداً في الدفاع، فلديه روح عالية، وتشعر أنه يلعب من قلبه، وفي الوقت نفسه يسجل أهدافاً، وسجل الموسم الماضي هدفين حاسمين جداً أمام الهلال كانا سببين مهمين في تحقيق النصر لقب الدوري ".

وتابع:" ومثلما كان الهلاليون يتغنون بهدف جحفلي الشهير، فإن برونو سجل هدف الفوز في الديربي في الوقت بدل الضائع وأهدى الصدارة للنصر في تلك الليلة… أما عن محترفي النصر فهم لاعبون ممتازون ويقدمون أداءً مميزًا ".

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
عدو الخونة
عقبى مانشوف النعال تعتلي راس السراج والغرياني حرام فيهم يعلقون على بيمات الكرينات ماهم كفو غير الضرب بالنعال على رؤسهم الى الموت
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين ..

أخر الأخبار

بالفيديو..لحظة رصد كرة نارية غريبة في سماء المملكة
بالفيديو..لحظة رصد كرة نارية غريبة في سماء المملكة
Time منذ 15 دقيقة Views 1388
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس
Time منذ 22 دقيقة Views 1253
القبض على مواطن أساء معاملة عامل لديه
القبض على مواطن أساء معاملة عامل لديه
Time منذ 33 دقيقة Views 1486
إعلام الحمدين يقدم مرتزقة أردنية كناشطة سعودية لبث الشائعات
إعلام الحمدين يقدم مرتزقة أردنية كناشطة سعودية لبث الشائعات
Time منذ 52 دقيقة Views 2147
" طيور الأبابيل " عملية للجيش الليبي لاستكمال تحرير طرابلس
" طيور الأبابيل " عملية للجيش الليبي لاستكمال تحرير طرابلس
Time منذ ساعة Views 1808
بالفيديو..عبير صبري: القبلات في الأفلام حرام والمخرجون أجبروني عليها
بالفيديو..عبير صبري: القبلات في الأفلام حرام والمخرجون أجبروني عليها
Time منذ ساعة Views 1774
اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض
اكتشاف ثقب أسود قريب من الأرض
Time منذ ساعة Views 721
أب يحاول اغتصاب طفلته بعدما اغتصب الابنة الكبرى
أب يحاول اغتصاب طفلته بعدما اغتصب الابنة الكبرى
Time منذ ساعتين Views 2170
بالفيديو..سلوى الهزاع تكشف السر وراء كونها " نباتية "
بالفيديو..سلوى الهزاع تكشف السر وراء كونها " نباتية "
Time منذ ساعتين Views 2186
تحديد موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا
تحديد موعد مباراة يوفنتوس وليون بدوري أبطال أوروبا
Time منذ ساعتين Views 2129