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الأعداد السابقة للصحيفة

عين تحرس الوطن وعين تعبد الله

Time منذ 5 ساعات
Views 1034
Comment 1
عين تحرس الوطن وعين تعبد الله
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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
ابو محمد 😎
ليش الإهانه ، اذا مالك شغل باالعامل ، سغره لبلاده بكرامته .. الدين المعامله ..
عدو الخونة
عقبى مانشوف النعال تعتلي راس السراج والغرياني حرام فيهم يعلقون على بيمات الكرينات ماهم كفو غير الضرب بالنعال على رؤسهم الى الموت
ابو محمد 😎
الله يرحمه برحمته الواسعه ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان .. آمين ..

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