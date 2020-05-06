الصحة العالمية: كورونا سينتهي ولكن العمل سيتغير

جنيف (صدى):

أوضح مدیر منظمة الصحة العالمیة تیدروس أدھانوم غیبریسوس، أن أزمة فایروس كورونا ستنتھي، لكن العمل لن یعود كما كان سابقاً أبداً.

وقال مدیر منظمة الصحة العالمیة خلال مؤتمر صحفي،: «ستنتھي جائحة كورونا بشكل تدریجي لكن لن یكون ھناك عودة للعمل بشكل اعتیادي، لا یمكننا أن نستمر بتغذیة الخوف لكن یجب أن نكون مستعدین".

وأضاف أنه في الوقت الذي نعمل فیھ على مواجھة الجائحة، علینا أن نعمل بشكل أكثر جدیة على التحضیر للجائحة التالیة.

وتابع: «لدینا فرصة الیوم لوضع الأساسات لنظام صحي قوي حول العالم، والاستثمار في الصحة الآن سینقذ أرواحاً غداً، مشيرًا إلى أن ھذا یشمل تجھیز أنظمة ومنع مواجھة مسببات الأمراض.

وأشار إلى أن التاریخ سیحكم على الطریقة التي تعامل بھا العالم مع جائحة كورونا والدروس المستفادة منھا عنایة فائقة ونھج تدریجي.