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الصحة العالمية: كورونا سينتهي ولكن العمل سيتغير

Time منذ 13 دقيقة
Views 1424
الصحة العالمية: كورونا سينتهي ولكن العمل سيتغير

جنيف (صدى):
أوضح مدیر منظمة الصحة العالمیة تیدروس أدھانوم غیبریسوس، أن أزمة فایروس كورونا ستنتھي، لكن العمل لن یعود كما كان سابقاً أبداً.

وقال مدیر منظمة الصحة العالمیة خلال مؤتمر صحفي،: «ستنتھي جائحة كورونا بشكل تدریجي لكن لن یكون ھناك عودة للعمل بشكل اعتیادي، لا یمكننا أن نستمر بتغذیة الخوف لكن یجب أن نكون مستعدین".

وأضاف أنه في الوقت الذي نعمل فیھ على مواجھة الجائحة، علینا أن نعمل بشكل أكثر جدیة على التحضیر للجائحة التالیة.

وتابع: «لدینا فرصة الیوم لوضع الأساسات لنظام صحي قوي حول العالم، والاستثمار في الصحة الآن سینقذ أرواحاً غداً، مشيرًا إلى أن ھذا یشمل تجھیز أنظمة ومنع مواجھة مسببات الأمراض.

وأشار إلى أن التاریخ سیحكم على الطریقة التي تعامل بھا العالم مع جائحة كورونا والدروس المستفادة منھا عنایة فائقة ونھج تدریجي.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا والله المشاريع الشفاطة لا تصريف زي الناس وأغلب شوارع خميس مشيط على هذا الحال المطر لم يتعدى الساعة والنصف كيف لو استمر لأيام أين نحن من بعض الدول اللتي يستمر هطول المطر عندهم ستة أشهر بدون انقطاع ولا ترى في شوارعها اي تجمع للمياة اسأل الله سبحانة وتعالى أن يقوي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كشف الفاسدين والمتلاعبين في عقود المشاريع وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته

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