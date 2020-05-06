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"هدف": 40 ألف طالب وموظف استفادوا من منصة "التثقيف" خلال فترة العمل عن بُعد

Time منذ ساعة
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"هدف": 40 ألف طالب وموظف استفادوا من منصة "التثقيف" خلال فترة العمل عن بُعد

الرياض (صدى):
كشف صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، عن استفادة 40 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل من الخدمات الإلكترونية لمنصة التثقيف والإرشاد المهني "سُبل" خلال فترة العمل عن بُعد.

وتدعم منصة "سُبل" من خلال الرابط هنا ، الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بخيارات تعلم وأخرى مهنية عن طريق بناء منظومة متكاملة من خدمات التثقيف والإرشاد المهني، في إطار بناء نظام شامل يعد الأفضل من نوعه في المملكة.

كما توفر "سُبل" بيئة إلكترونية تفاعلية تهتم بالتثقيف والإرشاد المهني للفئات المستهدفة، وتمكينها من الاختيار الفعال لمسارات التعليم والعمل، وتطوير أدوات تساعد على تحديد الميول ومطابقتها مع المسارات الوظيفية.

وتساعد "سُبل" في تمكين المستفيدين من معرفة الميول المهنية والأكاديمية، والإسهام في زيادة نسبة الاستقرار الوظيفي والأكاديمي للمستفيدين، وتوعيتهم بأهم المهارات المطلوبة في سوق العمل، وتمكينهم من معرفة أهم المهن المستقبلية ونبذة عنها.

وتُمكِّن المنصة الكوادر الوطنية من الاطلاع على المسارات المهنية المتنوعة وقطاعات سوق العمل على نحو متساوٍ بما فيها القطاع الخاص، ودعمهم بمهارات للتخطيط لمساراتهم المهنية التي تتسق مع طموحاتهم الشخصية واحتياجات سوق العمل، وإرساء توقعات واقعية حول السنوات الأولى من الوظيفة وتطوير المهارات اللازمة لسوق العمل، وتطوير المرشدين المهنيين.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا والله المشاريع الشفاطة لا تصريف زي الناس وأغلب شوارع خميس مشيط على هذا الحال المطر لم يتعدى الساعة والنصف كيف لو استمر لأيام أين نحن من بعض الدول اللتي يستمر هطول المطر عندهم ستة أشهر بدون انقطاع ولا ترى في شوارعها اي تجمع للمياة اسأل الله سبحانة وتعالى أن يقوي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كشف الفاسدين والمتلاعبين في عقود المشاريع وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته

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