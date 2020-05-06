ديبالا ينهي معاناته مع كورونا بعد أكثر من شهر

طلال الغامدي (صدى):

أعلن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إنهاء معاناة دامت لنحو شهر ونصف شهر مع فيروس كورونا المستجد.

وقال ديبالا على حسابه في "تويتر" : العديد من الأشخاص تحدثوا في الأسابيع الماضية (...) ولكن يمكنني أخيرا أن أؤكد أنني شفيت. أشكركم مرة أخرى على دعمكم. تفكيري مع كل الأشخاص الذين ما زالوا يعانون منه (فيروس كورونا). اعتنوا بأنفسكم".

ونشر ديبالا صورة له على تطبيق إنستغرام وذراعاه ممدودتان وهو ينظر إلى السماء، مرفقة بتعليق جاء فيه "وجهي يقول كل شيء، لقد شفيت أخيراً من كوفيد-19".

وأعلن بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية في بيان أن لاعبه بات خاليا من الفيروس الذي أدى إلى تعليق البطولة منذ مارس الماضي.

وتضمن في البيان "أجرى باولو ديبالا، وفقا للبروتوكول، فحصا مزدوجا