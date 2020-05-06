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الأعداد السابقة للصحيفة

ديبالا ينهي معاناته مع كورونا بعد أكثر من شهر

Time منذ ساعة
Views 1698
ديبالا ينهي معاناته مع كورونا بعد أكثر من شهر

طلال الغامدي (صدى):
أعلن الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، إنهاء معاناة دامت لنحو شهر ونصف شهر مع فيروس كورونا المستجد.

وقال ديبالا على حسابه في "تويتر" : العديد من الأشخاص تحدثوا في الأسابيع الماضية (...) ولكن يمكنني أخيرا أن أؤكد أنني شفيت. أشكركم مرة أخرى على دعمكم. تفكيري مع كل الأشخاص الذين ما زالوا يعانون منه (فيروس كورونا). اعتنوا بأنفسكم".

ونشر ديبالا صورة له على تطبيق إنستغرام وذراعاه ممدودتان وهو ينظر إلى السماء، مرفقة بتعليق جاء فيه "وجهي يقول كل شيء، لقد شفيت أخيراً من كوفيد-19".

وأعلن بطل الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية في بيان أن لاعبه بات خاليا من الفيروس الذي أدى إلى تعليق البطولة منذ مارس الماضي.

وتضمن في البيان "أجرى باولو ديبالا، وفقا للبروتوكول، فحصا مزدوجا

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا والله المشاريع الشفاطة لا تصريف زي الناس وأغلب شوارع خميس مشيط على هذا الحال المطر لم يتعدى الساعة والنصف كيف لو استمر لأيام أين نحن من بعض الدول اللتي يستمر هطول المطر عندهم ستة أشهر بدون انقطاع ولا ترى في شوارعها اي تجمع للمياة اسأل الله سبحانة وتعالى أن يقوي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كشف الفاسدين والمتلاعبين في عقود المشاريع وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته

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