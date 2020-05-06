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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. لحظة تعذيب شاب سب مقتدى الصدر 

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. لحظة تعذيب شاب سب مقتدى الصدر 

بغداد (صدى):
أظهر مقطع فيديو أسرة عراقية تعذب ابنها عقابا له لسبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مما أثار غضب واستياء متداوليه.

وبدا في المقطع العائلة تحلق شعر رأس الشاب، وشتمه، ويظهر شقيقه الأكبر يقول:" أنا براءة منه، ينقتل، ينحرق أنا براءة منه ".

وأبان المقطع الأخ الأكبر يُمسك رأس شقيقه بإذلال وقد حلق شعره من مُقدمة الرأس:" أنا أقدم اعتذاري باسم عائلتي كافة، عما أساء له الولد العاق، ابننا، بتطاوله على سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، وعلى أبطال سرايا السلام كافة، وندعو من الله أن يمن عليكم بالأمن والأمان ".

وطالبت العائلة مقتدى الصدر أن يعفو عن ابنهم الشاب، قائلين:" ندعو سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أن يعفو عن هذا الكلب الرذيل الذي تطاول على سماحة السيد وأبطال سرايا السلام ".

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا والله المشاريع الشفاطة لا تصريف زي الناس وأغلب شوارع خميس مشيط على هذا الحال المطر لم يتعدى الساعة والنصف كيف لو استمر لأيام أين نحن من بعض الدول اللتي يستمر هطول المطر عندهم ستة أشهر بدون انقطاع ولا ترى في شوارعها اي تجمع للمياة اسأل الله سبحانة وتعالى أن يقوي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كشف الفاسدين والمتلاعبين في عقود المشاريع وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته

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