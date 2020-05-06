بالفيديو.. لحظة تعذيب شاب سب مقتدى الصدر 

بغداد (صدى):

أظهر مقطع فيديو أسرة عراقية تعذب ابنها عقابا له لسبه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مما أثار غضب واستياء متداوليه.

وبدا في المقطع العائلة تحلق شعر رأس الشاب، وشتمه، ويظهر شقيقه الأكبر يقول:" أنا براءة منه، ينقتل، ينحرق أنا براءة منه ".

وأبان المقطع الأخ الأكبر يُمسك رأس شقيقه بإذلال وقد حلق شعره من مُقدمة الرأس:" أنا أقدم اعتذاري باسم عائلتي كافة، عما أساء له الولد العاق، ابننا، بتطاوله على سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أعزه الله، وعلى أبطال سرايا السلام كافة، وندعو من الله أن يمن عليكم بالأمن والأمان ".

وطالبت العائلة مقتدى الصدر أن يعفو عن ابنهم الشاب، قائلين:" ندعو سماحة السيد القائد مقتدى الصدر أن يعفو عن هذا الكلب الرذيل الذي تطاول على سماحة السيد وأبطال سرايا السلام ".