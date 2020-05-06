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مانشستر يونايتد يؤجل حسم صفقة هداف دورتموند

Time منذ ساعتين
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مانشستر يونايتد يؤجل حسم صفقة هداف دورتموند

وكالات (صدى):
يبدو أن صفقة الإنجليزي جادون سانشو، نجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، إلى صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي في طريقها إلى التأجيل للموسم المقبل.

وأفادت تقارير صحفية بريطانية، بأن مانشستر يونايتد مازال يرغب في التعاقد مع سانشو، إلا أن إدارة النادي تدرس تأجيل إتمام هذه الصفقة لنهاية الموسم المقبل، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، بسبب تفشي فيروس كورونا وتوقف جميع المنافسات التي يشارك فيها الفريق الأحمر.

وتفكر إدارة "الشياطين الحُمر" في تأجيل إتمام الصفقة في ظل رفض إدارة بروسيا دورتموند، تخفيض السعر المحدد لبيع نجمها البريطاني.

ورصدت إدارة بروسيا دورتموند سعر يتجاوز الـ 100 مليون جنيه إسترليني، مقابل رحيل سانشو.

الجدير بالذكر أن سانشو سجل 17 هدفًا، بجانب 19 تمريرة حاسمة قام بها لزملاءه، خلال مشاركاته مع بروسيا دورتموند في مختلف المسابقات هذا الموسم.

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الا والله المشاريع الشفاطة لا تصريف زي الناس وأغلب شوارع خميس مشيط على هذا الحال المطر لم يتعدى الساعة والنصف كيف لو استمر لأيام أين نحن من بعض الدول اللتي يستمر هطول المطر عندهم ستة أشهر بدون انقطاع ولا ترى في شوارعها اي تجمع للمياة اسأل الله سبحانة وتعالى أن يقوي حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على كشف الفاسدين والمتلاعبين في عقود المشاريع وحسبنا الله ونعم الوكيل
ابو محمد 😎
وبعدين ..
أبو بكر
في انتضارك يامسماري انا من مؤيدنكم دقو خشم اردوغان
ع. س. ع
طيب لا بد من القبض عليهم انا يومياً أراهم بالعشرات وخاصة في شهر رمضان
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
قلعته

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